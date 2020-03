Fortnite: come ottenere l’aspetto unico Nitroglicerina nella sfida finale della Settimana 4

Una nuovissima missione speciale è disponibile su Fortnite Capitolo 2. Si tratta della sfida finale della Settimana 4: “Distruggi le casse degli Spettri e delle Ombre usando gli esplosivi”. Completando questa missione otterrete un fantastico stile esclusivo della Skin Nitroglicerina, una delle più belle e peculiari del nuovo Battle Pass.

Se siete interessati a dare al vostro personaggio un costume unico, vi consigliamo di seguire la seguente breve guida, che vi porterà ad ottenere una skin a vostra scelta tra quella degli Spettri o delle Ombre. Prima di tutto, dovrete sbloccare la missione in questione tramite il completamento di tutte le sfide presenti nella Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2. Vi ricordiamo che le sfide sono dieci, ve ne citiamo giusto alcune qui di seguito: “Pesca con esplosivi”, “Usa le granate esca”, “Raccogli diverse armi boss” e “Infliggi danni ai giocatori mentre sei a bordo di un motoscafo”.

Dopo averle completate tutte, recatevi nel menù principale del gioco e alla voce Potenziamento Eroi attivate Nitroglicerina, e successivamente selezionate una delle sfide a scelta tra le seguenti due:

Distruggi le casse degli Spettri usando gli esplosivi

Distruggi le casse delle Ombre usando gli esplosivi

Da come potete facilmente intuire, scegliendo e completando la prima otterrete lo stile bianco, mentre con la seconda lo stile nero. Una volta presa la missione, da voi scelta in base alle vostre preferenze estetiche, non vi resta altro che giocare prendendo di mira le cassette per le spedizioni postali. Vi suggeriamo di visitare le città principali della mappa per trovarle e distruggerle immediatamente, prima che qualche altro giocatore lo faccia al posto vostro. In ogni caso, non temete, il video poco più sopra vi chiarirà qualsiasi altro dubbio nel dettaglio. Cosa ne pensate della sfida finale della Settimana 4 di Fortnite? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.