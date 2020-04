Fortnite: in arrivo un nuovo pacchetto gratuito per tutti gli abbonati al PS Plus?

Fortnite Capitolo 2 sembra che questo mese farà felice gli abbonati del PS Plus. In seguito all’ultimo aggiornamento, i dataminer della community del battle royal hanno scovato tra le pieghe digitali dell’ultima versione alcuni indizi legati al prossimo pacchetto che verrà rilasciato sul PS Store. In base alle informazioni ottenute dall’account Twitter di un dataminer, Epic Games sembra essere infatti in procinto di rilasciare una nuova iniziativa che andrà a coinvolgere tutti i giocatori di Fortnite.

Il nuovo Celebration Pack di aprile dedicato agli abbonati PS Plus, secondo quanto descritto dai dataminer, dovrebbe andare a comprendere la skin Point Patroller, il dorso decorativo Recon Strike e forse altri elementi per la personalizzazione del proprio esploratore dell’isola di Fortnite. Inoltre si vocifera che il rilascio di questo nuovo DLC gratuito di Fortnite per tutti gli abbonati al servizio sia in dirittura di arrivo, dato che al momento il pacchetto in questione si trova già disponibile sullo store neozelandese.

Two paks just got decrypted with these two cosmetics! pic.twitter.com/M6VFPMWFO0 — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) April 13, 2020

Nell’attesa di ricevere un comunicato ufficiale da parte di Epic Games sul rilascio di questo nuovo pacchetto del PS Plus, vi informiamo che da settimana scorsa e possibile ottenere la nuova skin senza maschera di Deadpool, l’eroe mattacchione di casa Marvel. La skin sarà possibile ottenerla completando tutte le Sfide di Deadpool appartenerti alla Settimana 8, disponibili all’interno del Pass Battaglia.

Se per caso siete rimasti indietro con le sfide di Deadpool della Settimana 7, a questo link potete trovare maggiori informazioni sul come portare a termine le missioni precedenti.

Insomma, Fortnite Capitolo 2 sembra stia riservando diverse novità a tutti i giocatori, non ci resta che vedere se in questi giorni Epic Games farà felice l’utenza di Sony andando a regalare questo pacchetto a tutti i possessori che sono abbonati al PS Plus. Restate sintonizzati sul nostro sito per tutte le novità a riguardo.