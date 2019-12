Fortnite: skin Kylo Ren di Star Wars svelata in anticipo

Durante questo mese, c’è solo un grande nome nella mente degli amanti della cultura pop: Star Wars. Il nuovo film sarà disponibile a partire dal 18 dicembre e tutti non vedono l’ora di scoprire come si concluderà questa (discussa) nuova trilogia. Nel frattempo, però, abbiamo avuto modo di soddisfare la nostra voglia di Spade Laser e Millennium Falcon grazie a Fortnite e all’evento dedicato all’opera di George Lucas.

Epic Games e Disney hanno proposto una serie di eventi, missioni e sopratutto skin a tema, come il classico Trooper, Rey e Finn, ma ora i dataminer hanno scovato qualcosa di nuovo dedicato alla Battaglia Reale di Fortnite. Pare infatti che sia in arrivo anche Kylo Ren. Potete vedere l’immagine qui sotto, ottenuta grazie a SkinTrackerCom

KYLO REN SKIN + ZORII BLISS SKIN ARE COMING TO THE ITEM SHOP! #FORTNITE (Via @SkinTrackerCom) pic.twitter.com/QM8WCjy9IZ — Fortnite News (@FNBRHQ) December 14, 2019

Come potete vedere, la skin di Kylo Ren include il suo costume con elmo, ma secondo quanto scoperto dovrebbe esistere anche una versione con mantello e cappuccio. Il prezzo ufficiale non è noto, ma dovrebbe aggirarsi su un valore minimo di 1.500 V-buck, che equivalgono a circa 15 euro reali.

Ovviamente fino a quando non sarà stata rilasciata ufficialmente non potremo avere conferma di questo leak, ma ormai i dataminer di Fortnite sono estremamente affidabili quindi possiamo ritenere queste informazioni come minimo credibili. Diteci, cosa ne pensate pensando dell’evento cross-over tra Fortnite e Star Wars? Vi sta piacendo oppure credete che Epic Games avrebbe dovuto creare qualcosa di diverso?