Fortnite: una società elettrica intima a Epic di eliminare la possibilità arrampicarsi sui pali della luce nel gioco

Fortnite finisce al centro di una nuova critica da un ente nazionale: questa volta è il turno di una società elettrica; ecco la curiosa situazione.

Fortnite, lo sappiamo, è spesso al centro dell’attenzione per i suoi contenuti controversi. Non è strano che qualcuno, per lo più esterno al mondo dei videogame, sfrutti il battle royale come esempio di “cosa c’è di sbagliato nei videogiochi”. Oggi, però, scopriamo qualcosa di a dir poco curioso. La Compagnia Elettrica Israeliana (IEC) ha scritto una lettere aperta rivolta a Epic Games, nella quale chiede allo sviluppatore di eliminare la possibilità di arrampicarsi sui pali della luce all’interno del battle royale.

Il gioco presenta, in effetti, dei pali dell’alta tensione di legno, ma non è esattamente possibile arrampicarcisi, o almeno non è una cosa comune, per quanto ne sappiamo noi. Non si tratta in ogni caso dell’unica stranezza. Come potete vedere nell’immagine poco sotto, la lettera pare scritta da una persona che non ha la minima idea di come funzioni il gioco; inoltre, pare che sia stato usato un correttore automatico che ha modificato il nome del gioco in “Fortnight”.

L’obbiettivo della IEC è di “evitare la prossima tragedia“, in quanto “per molti anni, sono stati condotti progetti informativi ed educativi tra il pubblico, con lo scopo di aiutarli a sfruttare i benefici dell’elettricità prevenendo al tempo stesso situazioni mortali“.

Certo, è buona cosa non arrampicarsi sui pali luce (sul serio, non fatelo) ma la situazione sembra abbastanza assurda. Epic Games non ha ancora risposto: nel caso ci siano aggiornamenti sulla questione, non mancheremo di aggiornarvi. Diteci, avete mai pensato di arrampicarvi sui pali della luce di Fortnite? Potrebbe cambiare completamente il meta del gioco?