Fortnite: ecco la soluzione alla sfida “Trova le due pistole di Deadpool”

Il momento tanto atteso dai giocatori è finalmente arrivato, la nuova skin di Deadpool è appena sbarcata su Fortnite Stagione 2 Capitolo 2. Per ottenerla sarà ovviamente necessario completare tutte le sfide di Deadpool, anche le più recenti arrivate in seguito all’aggiornamento di Fortnite 12.30.

In questa breve guida tratteremo la prima sfida di Deadpool della Settimana 7 “Trova le due pistole di Deadpool”. Come avrete già intuito dal nome, per completarla dovrete ricercare i due oggetti in questione nel menù di gioco del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2. Qui sotto è presente un breve video che vi indicherà esattamente il procedimento da effettuare.

Come potete vedere voi stessi dal filmato in questione, non vi servirà nemmeno avviare una singola partita su Battaglia Reale: l’iter si svolge interamente nel menù di gioco. Prima di eseguirlo, accertatevi di aver completato tutte le sfide di Deadpool uscite durante le scorse settimane, e di aver sbloccato di conseguenza le nuove sfide della Settimana 7 dell’eroe Marvel. Per controllare il vostro stato di avanzamento delle missioni vi basterà recarvi nel suo covo e successivamente interagire col computer, il quale vi fornirà un resoconto dettagliato sulle missioni.

Una volta che vi siete assicurati di aver completato tutte le vecchie missioni, recatevi nel menù principale del Pass Battaglia e al di sotto del tavolo rotondo di Mida troverete la prima pistola. Per quanto riguarda la seconda dovrete recarvi nel covo di Miaoscolo accessibile nella sezione potenziamento eroi presente sempre attraverso la schermata del Pass Battaglia. Non potete comunque sbagliarvi in alcun modo, il procedimento è davvero semplicissimo e vi richiederà pochi secondi.

Se siete interessati alla meravigliosa skin di Deadpool vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le ulteriori soluzioni delle Sfide della Settimana 7 dell’eroe Marvel.