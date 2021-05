Fortnite: sono iniziati i preparativi per la Stagione 7

Non è passato molto tempo dall’inizio della Stagione 6 di Fortnite ma Epic Games non si ferma mai, con al compagnia che è già proiettata verso il futuro del proprio titolo di successo. Effettivamente, da quando il titolo ha incontrato il suo successo la compagnia americana è stata dietro al proprio gioco con costanti aggiornamenti che hanno inserito nell’opera tutta una serie di novità, modalità ed eventi a dir poco imperdibili.

A svelarci quelli che sono i piani interni di Epic Games per quanto riguarda Fortnite sono stati i soliti dataminer. Grazie all’instancabile lavoro di questi utenti, molto spesso riusciamo a ricevere in anticipo alcune grosse informazioni in arrivo nel titolo Epic. Proprio a questo proposito, qualche istante fa i più importanti e seguiti dataminer sulla piazza hanno fatto sapere che Epic è già al lavoro sulla parte conclusiva della Stagione 7.

Entrando maggiormente nel dettaglio, secondo quanto sta venendo dichiarato dai vari dataminer su Twitter: Epic Games starebbe cominciando la fase di test inerente alla prossima Stagione 7 di Fortnite. Manca ancora una mese di intensa Stagione 6, ma la compagnia americana sta già cominciando ad apparecchiare tutti i preparativi che porteranno alla settimana stagione di questo secondo capitolo del proprio gioco di successo.

Epic Games has started testing Chapter 2 – Season 7 — iFireMonkey (@iFireMonkey) May 3, 2021

È ancora presto per capire quale sarà il tema portante di questa Stagione 7, o quale sarà il risvolto narrativo che vedrà i giocatori e i personaggi principali nuovamente come i protagonisti di un evento di fine stagione 6. Nel frattempo sappiamo che nel corso del prossimo mese gli appassionati avranno ancora due patch ricche di nuovi contenuti da scoprire, magari alcuni che sveleranno in anticipo qualche indizio inerente alla prossima Stagione 7.