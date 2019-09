Fortnite x Splatoon: cross-over in arrivo secondo i dataminer

Fortnite e Splatoon si uniranno in un cross-over? Attualmente non ci sono conferme ma i dataminer pensano proprio di sì. Ecco i dettagli.

Giusto ieri parlavamo di Fortnite e del cross-over con IT. Epic Games ha inserito all’interno del battle royale una serie di palloncini rossi, segno distintivo dell’opera di Stephen King. Pare però che non sia l’unico evento previsto dagli sviluppatori. I dataminer, che sono sempre i primi a scoprire le novità, hanno scoperto alcuni indizi che portano a pensare a qualcosa di legato a Splatoon, sparatutto online di Nintendo.

Questa collaborazione è stato suggerita dall’utente Twitter “HYPEX”, il quale ha scoperto che nei file di gioco di Fortnite è presente la dicitura “SquidKid”, ovvero “ragazzo calamaro”. Il collegamento con il gioco di Nintendo è ovviamente molto facile da fare, per quanto non vi siano effettive conferme che si tratti di qualcosa di legato a Splatoon.

Si tratta unicamente di un rumor, ma un cross-over “Fortnite x Splatoon” non sarebbe nulla di troppo strano. Epic Games ha stretto collaborazioni con molte opere differenti, sia nel mondo dei videogame che in quello del cinema. Quest’anno abbiamo potuto contare su Avengers, John Wick, Stranger Things, Borderlands e IT. La domanda ora è: il cross-over sarebbe limitato alla sola versione Nintendo Switch?

Se poteste decidere voi, quale cross-over vorreste? Quale opera si adatta meglio all’Isola di Fortnite secondo voi?