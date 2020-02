Fortnite Stagione 1: ecco gli oggetti e i relativi prezzi del negozio di oggi

Come sempre, il negozio di Fortnite, il battle royale di Epic Games, si è aggiornato e ha introdotto tutta una serie di nuovi contenuti acquistabili con i propri V-Buck che, vi ricordiamo, possono sia essere acquistati con soldi reali che guadagni in-game, completando livelli del Pass Battaglia (sia quello gratuito ma, in particolar modo, quello a pagamento).

Ci sono varie novità interessati, come Punto Zero che è stata disponibile al lancio della Stagione 1 del Capitolo 2, attualmente ancora in corso ma prossima alla conclusione. Troviamo anche un skin molto simpatica, ovvero Sbrat, ispirata da un hot dog. C’è anche Sfondapancia, con più stili personalizzabili al pari di Brat.

Vediamo però, precisamente, quali sono gli oggetti (e il relativo prezzo) presenti all’interno del negozio di Fortnite Stagione 1 disponibili quest’oggi:

Zero, Costume epico – 2.000 V-Buck

Brat (Costume) – 1.200 V-Buck

Sfondapancia, costume leggendario – 1.500 V-Buck

Serra, costume leggendario – 1.500 V-Buck

Grigliatore, piccone raro – 800 V-Buck

Rotella rugginosa, piccone raro – 800 V-Buck

Punto Zero, copertura per armi e veicoli rara – 500 V-Buck

Scheleserpe, costume leggendario – 1.500 V-Buck

Concentrazione, costume raro – 1.200 V-Buck

Segni con le mani, emote rara – 500 V-Buck

Zanne d’osso, piccone raro – 800 V-Buck

Granchio, emote rara – 500 V-Buck

Anche ballerine, emote non comune – 200 V-Buck

Le novità del negozio di Fortnite non sono però le più interessanti della giornata. Gli appassionati hanno infatti scovato negli ultimi giorni vari dettagli che fanno pensare che l’oro sarà il tema portante della Stagione 2. La prossima season è molto attesa dagli appassionati, sopratutto dopo i vari rimandi e il susseguirsi di varie settimane povere di contenuti interessanti.