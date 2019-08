Fortnite Stagione 10: modificato il funzionamento delle sfide

Con l'arrivo della Stagione 10 di Fortnite, Epic Games ha voluto rivoluzionare il sistema di sfide settimanali della modalità Battle Royale del titolo.

Con l’arrivo della Stagione 10 di Fortnite, Epic Games ha voluto rivoluzionare il sistema di sfide settimanali della modalità Battle Royale del titolo. A partire da questa season, le sfide sono state interamente rimosse, introducendo al loro posto delle missioni a cadenza settimanali. Fin qui tutto bene.

Peccato che le nuove Missioni, le quali saranno concettualmente identiche alle Sfide, saranno accessibili esclusivamente a coloro che hanno acquistato il Pass della Battaglia X. Fino alla passata Stagione, coloro che non possedevano il Pass Battaglia potevano comunque divertirsi con tre sfide gratis, senza aver bisogno necessariamente di spendere soldi per l’acquisto del pass. Ma a quanto pare da oggi, non sarà più così.

Non sono state tolte solo le sfide gratuite, ma è cambiato anche il funzionamento delle sfide settimanali, ora raggruppate per macro categorie tematiche: Punto Zero, Equilibrio, Road Trip e Rissa Reale. Nuove sfide arriveranno a gruppi tra otto, quindici, ventidue giorni, e via dicendo.

Ogni gruppo sfide di Fortnite permette ora di ottenere Stelle Battaglia, punti esperienza o oggetti cosmetici esclusivi. Completate le sfide base si sbloccheranno quelle Prestigio, più complesse ma dalle ricompense più alettanti. Il nuovo meccanismo risulterà sicuramente più complesso del precedente: dopo aver osservato la reazione della community dei giocatori, non molto contenti delle nuove modifiche, non è escluso che Epic Games modifiche nuovamente l’intero sistema.

Anche perché si tratta di un problema non di poco conto per tutti quei giocatori che negli ultimi anni hanno preso parte a centinaia di sfide settimanali senza dover pagare nulla. Vi ricordiamo che l’aggiornamento 10.0 di Fortnite è già uscito ed è disponibile a tutti gli utenti da questa mattina. Voi cosa ne pensate del nuovo sistema improntato da Epic Games?