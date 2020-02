Fortnite Stagione 2: ecco la lettera di Deadpool

La Stagione 2 di Fortnite è finalmente disponibile. Epic Games ha rilasciato l’aggiornamento 12.00, di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato. Da ora, abbiamo quindi accesso a una serie di novità “Top Secret”. Nel mezzo di tutto questo, però, c’è anche un piccolo segreto molto interessante: una lettera di Deadpool a Epic Games! Vediamo quindi dove si trova e qual è il suo contenuto.

Prima di tutto, dovete andare nel menù principale di Fortnite Stagione 2. Da lì, entrate nel menù del Pass Battaglia e selezionate il pannello di ventilazione: troverete la stanza segrete di Deadpool piena di molteplici elementi, come la A di Avengers. Ciò che vi interessa si trova in basso, sulla sinistra. Potete anche vedere un video qui sotto, per aiutarvi.

Cosa c’è scritto nella lettera? Ecco il contenuto: “Caro Fortnite, ho ideato un interessante redesign per il bus battaglia. Ho scommesso con i miei amici il mio braccio buono che l’avreste inserito nell’ultima stagione. Per favore, dite ai vostri artisti che i loro arti sono a rischio e che devono aggiungerlo subito. Il vostro caro amico, Wade.”

Si tratta solo di un piccolo easter egg o Epic Games sta veramente suggerendo che ci sarà un nuovo design per il bus di battaglia in futuro? Per ora non possiamo saperlo. Vi ricordiamo che è anche disponibile il nuovo Pass Battaglia al prezzo di 950 V-Buck: tramite il pass è possibile guadagnare però 1500 V-Buck.