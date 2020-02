Fortnite Stagione 2: missile d’oro svelato, siamo vicini agli ultimi teaser

Nuovo giorno, nuovi teaser di Fortnite Stagione 2. Come ci aspettavamo, Epic Games ha rilasciato tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco nuove immagini che vanno a sommarsi alla “serie 2” di teaser iniziata ieri. Dopo averci mostrato un candelotto di dinamite, gli sviluppatori mostrano altri strumenti esplosivi: la seconda immagine è una bombola di propano, mentre la terza un vero e proprio missile con la scritta “Ka-Boom” (con tanto di cuoricini). Sull’immagine possiamo leggere ancora una volta la scritta “Danger”: questa volta, al pari della precedente serie, è inclusa anche la lingua italiana, Pericolo.

Come immaginavamo, anche le scritte nel tweet che accompagna l’immagine sono state parzialmente svelate. Possiamo leggere ora la scritta “Non censurato” (Unredacted), nuovamente Kaboom e le già note FN. CH02. S02 (Fortnite Chapter 02 Season 02) e 022020 (20 febbraio 2020, data di uscita di Fortnite Stagione 2). Parte delle scritte sono ancora coperte ma, seguendo la struttura della prima serie, dovrebbe mancare un’ultima immagine che svelerà le ultime parole.

Classified == Unredacted

███ == Kaboom

Codename == ████

FN.CH02.S02

022020 pic.twitter.com/zRQJm9uXs4 — Fortnite (@FortniteGame) February 19, 2020

Molti interessante anche l’immagine della bombola di propano, la quale include una serie di simboli come il logo EGO. Molto più interessanti invece i frammenti attorno alla bombola. Sommandoli è possibile creare la maggior parte del logo di un team di supereroi della Stagione 4: possibile che sia previsto un ritorno?

Secondo i dataminer, inoltre, nelle prossime settimane sarà rilasciata anche una nuova skin Omega. A tutto questo, si somma il fatto che all’interno del gioco continuano ad apparire sempre di più oggetti d’oro: il tema della nuova stagione è ormai certo, ma secondo alcuni non si tratterà solo di una colorazione, ma anche dell’introduzione di un nuovo materiale.

Per ora non possiamo fare altro se non attendere l’ultimo teaser della serie 2 e poi vedere cosa svelerà l’ultima serie. L’attesa non è lunga: nell’arco di 24 ore o poco più avremo modo di mettere le mani sull’attesissimo Fortnite Stagione 2.