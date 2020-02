Fortnite Stagione 2: i giocatori hanno scoperto dove si troverà la piattaforma petrolifera?

Come sanno tutti i fan di Fortnite, sono ore piene di novità. Epic Games si sta preparando al rilascio della Stagione 2 e gli account social dedicati al battle royale stanno rilasciando un teaser dopo l’altro. Gli appassionati, ovviamente, stanno analizzando fin nei minimi dettagli quanto vi è disponibile, per capire cosa ci riserverà la nuova season. Vari teaser mostrano frammenti di mappa e, uno di questi, ha permesso ai giocatori di intuire che arriverà una nuova zona, una piattaforma petrolifera.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, di una nota pagina dedicata a leak e news di Fortnite, poco lontano dalla costa a sud-ovest di Pantano Palpitante sorgerà una nuova zona, precisamente una piattaforma petrolifera secondo i giocatori. L’aggiunta di zone addizionali o la modifica di parti della mappa già esistenti non è affatto una novità per Fortnite, quindi è credibile che Epic Games voglia cambiare qualcosa nella Stagione 2.

The Oil Rig will be next to Slurpy Swamp! pic.twitter.com/mCA0NUlYdL — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) February 19, 2020

Meno credibile, invece, un’altra teoria degli appassionati. Alcuni affermano infatti che all’interno di Fortnite Stagione 2 sarà possibile controllare un nuovo mezzo: un elicottero. Il motivo? La piattaforma petrolifera si trova in acqua e l’unico modo agevole per salirvi sarebbe, secondo alcuni, un mezzo aereo. In realtà, sarebbe sufficiente una barca, senza dimenticare che è possibile costruire liberamente per creare dei passaggi: ovviamente tutto dipende dalla distanza effettiva dalla costa, difficile da definire a partire dalla mappa.

Per ora si tratta solo di ipotesi degli appassionati, in ogni caso. L’unica certezza è che il tema di Fortnite Stagione 2 sarò l’oro, elemento centrale negli ultimi teaser. Sempre secondo i fan, l’oro sarà un nuovo materiale da costruzione o, forse, dedicato al potenziamento delle armi. Diteci, voi cosa ne pensate?