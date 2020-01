Fortnite Capitolo 2: la Stagione 2 è stata rimandata ancora?

La seconda stagione di Fortnite si sta facendo attendere più del previsto. Il famoso titolo di Epic Games, negli ultimi giorni, è tornato al centro dell’attenzione grazie a iniziative come l’aggiunta della skin di Ninja (famoso streamer del titolo) ed il contest creato con il noto social TikTok, ma ovviamente questo non ha soddisfatto i fan in cerca di nuovi contenuti in-game. Secondo alcuni dataminer del gioco, però, la tanto attesa stagione 2 sembrerebbe ritardare ulteriormente ed i vertici di Epic si starebbero preparando ad annunciarlo tramite un comunicato.

Come riferito sui social, alcuni di essi hanno scoperto che l’ultimo aggiornamento di Fortnite avrebbe modificato le API dei file di gioco, andando a rivelare che la data della fine della prima stagione indicata inizialmente con il 6 febbraio sarebbe stata sostituita con una nuova, cioè il 20 febbraio.

Tali dataminer, ovvero Lucas7yoshi e HYPEX, ci tengono a precisare di non prendere questa notizia come ufficiale, ma di usare le dovute cautele a riguardo, poiché la modifica dell’API è in continua mutazione e potrebbe variare ancora con il tempo. Detto questo, se fosse vero, sarebbe un altro grosso problema per Epic e per il gioco che nell’ultimo periodo non sta vivendo proprio un bel momento. Infatti secondo un famoso analista, tale Jesse Divnich, durante quest’anno assisteremo a un calo di popolarità e di utenza in Fortnite, nel quale ci sarebbero più giocatori in uscita che in entrata, aggiungendo inoltre che la concorrenza è più spietata rispetto al 2018.

