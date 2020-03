Fortnite Stagione 2: svelate le sfide di Deadpool della Settimana 5 e 6

A quanto pare Fortnite è stato nuovamente vittima dei dataminer, i quali hanno svelato anticipatamente le inedite sfide di Deadpool della Settimana 5 e 6. Prima di tutto, vi ricordiamo che Deadpool non è altro che la skin segreta di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2.

Grazie al leak arrivato in queste ore, siamo venuti a conoscenza delle sfide della Settimana 5 e 6. A quanto pare, quest’ultime sono già contenute nei nuovi file di gioco inseriti con l’update 12.20. In sintesi permetteranno di ricevere una schermata di caricamento inedita oltre a una copertura a tema, mentre per quanto riguarda la celebre skin di Deadpool bisognerà attendere ancora fino all’arrivo delle nuove sfide della Settimana 7 o 8.

Tra le sfide di Deadpool della Settimana 5 segnaliamo “Trova Unicorno di Peluche di Deadpool” e poi “Accogli l’arcobaleno visitando i ponti d’acciaio rosso, giallo, verde, blu e viola”. Entrambe le missioni verranno rese disponibili dopodomani, venerdì 20 marzo 2020. Le sfide di Deadpool della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 saranno invece disponibili a partire da venerdì 27 marzo 2020, salvo eventuali posticipi decisi da Epic Games. Tra queste abbiamo “Trova il pennarello nero di Deadpool” e poi “Imbratta poster di reclutamento degli Spettri o delle Ombre”.

Consultando le nostre pagine, potete trovare alcune informazioni molto utili relative ad un probabile imminente arrivo di una skin customizzata per l ‘autobus di gioco. Non dimenticate di leggervi, inoltre, tutte le novità introdotte con l’aggiornamento 12.20, che ha visto l’arrivo degli elicotteri usabili anche in team oltre al cambiamento di alcuni luoghi presenti sulla mappa. In chiusura, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le eventuali prossime notizie relative al battle royale di Epic Games.