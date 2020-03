Fortnite Stagione 2: nuova skin segreta in arrivo secondo i dataminer

Dopo la pubblicazione dell’aggiornamento della versione 12.21 di Fortnite Battaglia Reale, che ha introdotto diverse migliorie sul fronte tecnico per permettere di avere una maggiore stabilità durante le partite, questa mattina i dataminer si sono messi alla ricerca di indizi sui prossimi contenuti in arrivo e tra le scoperte potrebbe esserci una nuova skin segreta del Pass Battaglia della Stagione 2 di Fornite.

La skin Oro, secondo alcuni leak, sarà rilasciata nel corso della settimana per tutti i possessori del Pass Battaglia. Inoltre si vocifera che il costume citato sarà sbloccato in concomitanza di un evento contente delle nuove sfide che, se superate, daranno modo di ottenere il piccone e una copertura per armi e veicoli a tema.

Le sfide introdotte in Fortnite con il nuovo evento chiederanno ai giocatori di effettuare degli assist, giocare partite con un amico, infliggere danni agli avversari e collezionare medaglie, inoltre oltre a ricompensare con degli oggetti estetici i giocatori riceveranno anche un premio di 100.000 punti esperienza l’una, un’occasione perfetta per recuperare qualche pass arretrato.

Vi ricordiamo che la scorsa settimana Epic Games rilasciò un piccolo indizio all’interno del gioco inerente al prossimo costume che sarà reso disponibile ai giocatori del battle royale. La data di rilascio della skin dedicata al personaggio Deadpool sarebbe prefissata per il 3 aprile, stando a quanto riportato nel Tweet della software house. Data l’assenza di un comunicato ufficiale vi invitiamo a prendere tale rumor con le pinze in attesa di saperne qualcosa in più.

Come sempre rimanete sintonizzati sul nostro sito per ricevere tutte le informazioni inerenti ai prossimi contenuti citai in calce alla notizia. Sapevate che gli streamer Ninja e SnypherPK hanno proposto ad Epic una soluzione per gli stream sniper?