Fortnite Stagione 2: riferimento ai gatti nel nuovo teaser?

I ragazzi di Epic Games proprio non ci stanno a definire la loro punta di diamante Fortnite un gioco “in via di abbandono” e spinge la sua nuova campagna pubblicitaria per la stagione 2 praticamente ovunque. Diversi giorni fa gli sviluppatori hanno infatti lanciato il primo teaser video in arrivo, mostrandolo direttamente nei cartelloni pubblicitari di luoghi pubblici in giro per il mondo. Gli account social dedicati al battle royale stanno rilasciando un teaser dopo l’altro. Proprio poche ore fa vi abbiamo parlato della scoperta di alcuni giocatori i quali avrebbero scovato una nuova zona della mappa, una piattaforma petrolifera.

Proprio in questo momento ecco che Epic Games ha mostrato una nuova immagine teaser sul proprio profilo ufficiale Twitter che vi pubblicheremo qui di seguito. Al centro dell’immagine vediamo quello che sembrerebbe un razzo, probabilmente un riferimento ad un altra immagine uscita sempre poco fa. La cosa più curiosa rimane sicuramente la scritta “Nine Lives“. Che questa possa fare riferimenti ai gatti? Potrebbe sembrare assurdo, ma non è la prima volta che su Fornite si parla di felini anche per il fatto che alcuni dataminer hanno scovato una particolare skin di un gatto muscoloso.

Per quanto riguarda invece i riferimenti all’oro, alcuni utenti si sono trasformati in detective ed hanno decifrato le lettere nascoste in ogni singola immagine mostrata. La parola che ne esce fuori sarebbe “Midas” (Re Mida vi suonerà forse meglio), conosciuto per il suo proverbiale “tocco d’oro“, il quale aveva la capacità di trasformare in metallo prezioso qualsiasi cosa toccasse.

C’è sicuramente da dire che Epic Games è sempre stata brava a portare tanta curiosità su Fortnite, specialmente quando si parla di nuovi eventi o, come in questo caso, di nuove stagioni. Cosa ne pensate di questa notizia? Ricordiamo che la nuova stagione sarà disponibile a partire da domani 20 febbraio, quindi quasi sicuramente verranno mostrate altre immagini o video a riguardo. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità a riguardo.