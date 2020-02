Fortnite Stagione 2 Top Secret: ecco le novità ufficiali sulle fazioni e sui rifugi

Quest’oggi è finalmente stato reso disponibile l’Aggiornamento 12.00 di Fortnite Stagione 2: abbiamo elencato le novità per le varie modalità all’interno del nostro articolo dedicato, ma c’è ancora qualcosa da scoprire. La nuova Stagione, infatti, introduce il tema “Top Secret” e ci permette di sbloccare molti nuovi oggetti. Come funziona? Epic Games, tramite il sito ufficiale, ci spiega i (primi) dettagli.

Prima di tutto, nelle missioni a tempo dovremo scegliere una delle due fazioni di Fortnite Stagione 2: parliamo di Spettri e Ombre. Fate attenzione, però: la scelta è permanente e, arrivati alla missione finale, sbloccheremo lo stile bonus della fazione selezionata.

Ci saranno inoltre una serie di luoghi Top Secret, come già il nome indica si tratta di località sparse per la mappa che conterranno dei rifugi nei quali infiltrarsi. Nelle operazioni a tempo dovremo combattere degli scagnozzi che fanno la guardia, arrivare al loro leader e ottenere così armi uniche molto potenti. I rifugi hanno inoltre passaggi segreti che ci permettono di passare inosservati.

Agire in modo subdolo sembra uno dei punti chiave di Fortnite Stagione 2: ci saranno nuovi gadget E.S.C.A, mine di prossimità e anche travestimenti per ostacolare gli agenti rivali. Il Pass Battaglia, infine, includerà cento ricompense e, in totale, sarà possibile riottenere 1.500 V-Buck a fronte di una spesa iniziale di soli 950 V-Buck. Non mancheranno nuove coperture, stili e costumi.