Fortnite Stagione 3: immagine svelata, mappa completamente sommersa in arrivo?

Non per la prima volta, Epic Games ha rimandato l’arrivo di uno degli aggiornamenti più attesi dai videogiocatori per Fortnite. Inizialmente prevista per l’inizio di giugno, la Stagione 3 è stata spostata all’11 giugno, dopo l’avvio dell’Evento Dispositivo. Per ora non vi sono informazioni ufficiali riguardo a quanto ci attende, ma sono molti i rumor e i leak che fanno pensare a una nuova versione dell’isola, completamente sommersa. A farlo pensare è anche una nuova immagine del battle royale.

Oggi, il PS Store di PS4 si è aggiornato e ha introdotto una nuova immagine cover per Fortnite. Il gioco di Epic Games include ora un’immagine del bus che sorvola una zona completamente acquatica, con solo una piccola isoletta sullo sfondo. L’icona fa quindi pensare ancora una volta che il team sia proprio l’acqua, che già dalla Stagione 1 aveva assunto un ruolo più importante. Potete vedere l’immagine in buone dimensioni tramite il tweet qui sotto, condiviso da un noto leaker.

Playstation leaked the new Icon for the New Fortnite Season ! pic.twitter.com/Z7PBBgnkyD — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) June 1, 2020

I rumor e le voci di corridoio non si fermano però qui. C’è stato anche chi ha pensato che la Stagione 3 avrebbe avuto un cross-over con Spongebob, l’apprezzato personaggio dell’omonima serie animata. Il tutto è nato dal fatto che l’isoletta di Fortnite che potete vedere poco sopra assomiglia a quella del cartoon. Si tratta di un collegamento veramente forzato che è infatti stato rapidamente smentito.

Un altro leaker ha infatti sottolineato come l’isoletta sia la stessa usata in corto animato, “Desert Island Flare”, apparso durante la Stagione 9 del Capitolo 1. Potete vederlo qui sotto, in un tweet.

The Island in the Background of the Chapter 2 Season 3 Game Icon is actually the same one used in the Block Party Short, "Desert Island Flare" which was uploaded all the was back during Season 9 of Chapter 1. pic.twitter.com/dPkbfNNHYp — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) June 1, 2020

Per ora, in ogni caso, sappiamo ben poco di ufficiale. L’evento Doomsday, rinominato Evento Dispositivo, dovrebbe distruggere l’Agenzia, come abbiamo scoperto in un video leak. Per ora possiamo solo attendere.