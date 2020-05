Fortnite Stagione 3: la mappa sta cambiando, acqua e pozzanghere saranno centrali?

La Stagione 2 di Fortnite, come ben sappiamo, andrà avanti più di quanto previsto inizialmente. Epic Games promette varie novità per queste settimane che ci separano dall’arrivo della Stagione 3 e i fan potranno quindi ingannare l’attesa con, probabilmente, nuove sfide ed eventi. Chiaramente, tutti sono alla ricerca di indizi riguardo a quanto sarà proposto nella nuova season e, ora, potrebbero essere spuntati i primi: le pozzanghere.

Come notato da molti appassionati, infatti, sull’isola di Fortnite stanno apparendo alcune pozzanghere, ad esempio vicino a Fattoria Frenetica e a Parco Pacifico. Pare anche che La Grotta sia sommersa e, tramite una ventola presente nel condotto, potrà lanciare i giocatori in aria. Continua quindi ad aumentare la lista degli indizi riguardo al nuovo tema della Stagione 3: l’acqua.

https://twitter.com/FortBRNewsLeaks/status/1257590475596447745

Secondo leak e rumor dell’ultimo periodo, ci saranno aree subacque, la possibilità di immergersi e nuotare sotto il livello dell’acqua (è stata scovata da tempo un’animazione a riguardo), troveremo anche sottomarini a forma di Squalo e, in tema supereroi, ci sarà Aquaman della DC, che prenderà il posto di Deadpool, protagonista mascherato della Stagione 2.

Ovviamente per ora non la possiamo considerare una conferma definitiva e ufficiale, visto che si tratta di una raccolta di rumor e leak, ma in ambito Fortnite di norma dataminer e leaker hanno pienamente ragione. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni sulla Stagione 3 da Epic Games stessa. Speriamo che l’attesa non sia lunga e che gli sviluppatori sollevino il sipario il prima possibile. Voi cosa ne pensate? Quali sono i vostri desideri per la prossima season?