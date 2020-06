Fortnite: gli squali ci faranno a pezzi nella nuova Tempesta?

Nella giornata di ieri dopo una lunga attesa e molteplici ritardi ha finalmente avuto luogo l’evento Dispositivo di Fortnite, il battle royale targato Epic Games. Grazie a questo evento possiamo tranquillamente dire di aver avuto un corposo antipasto prima di buttarci dentro alla Stagione 3 in programma tra meno di un giorno. Tutto l’evento, che ha portato alla bellezza di circa due milioni di spettatori in tutto il mondo, è girato attorno all’Agenzia, l’edificio al centro della mappa della modalità battaglia reale. È inevitabile, in queste situazioni i leak spuntano come funghi aiutandoci a capire cosa ci aspetterà durante la prossima Stagione.

Lucas7Yoshi, sul suo profilo Twitter, avrebbe confermato la presenza degli squali, tanto rumoreggiati nelle ultime settimane e a quanto pare confermate dai dati di gioco. Purtroppo non esistono ulteriori dettagli, né del loro pericolo in game, bisognerà quindi capire se tali squali avranno un ruolo attivo e quindi se ci faranno a pezzi durante le partite oppure no. Prima dell’arrivo della Stagione 3, ci sono stati diverse speculazioni su robot squali cavalcabili, che sia questo uno degli indizi di questo speciale “veicolo”? Ad oggi non possiamo saperlo, ci toccherà aspettare domani per scoprire qualcosa di più concreto, intanto vi mostriamo il tweet in questione che conferma la presenza di questi predatori.

Ricordiamo infine che dopo gli innumerevoli ritardi, la Stagione 3 è pronta a fare il debutto nella giornata di domani, precisamente un giorno in anticipo rispetto al programma. Epic Games sta chiaramente preparando al gioco a nuovi cambiamenti sulla lore. L’evento di ieri infatti ha mostrato presumibilmente un’altra dimensione la quale è però consapevole della dimensione di gioco. Insomma, la Stagione 3 di Fortnite ha tutte le carte in regola per essere davvero memorabile.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate la presenza degli squali? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Fortnite e la sua nuova Stagione.