Fortnite Stagione 3: nuova mappa svelata, tutte le novità dell’update

Due sere fa ha finalmente avuto luogo l’evento Dispositivo di Fortnite. Midas, il personaggio al centro della seconda stagione, ha attivato il Doomsday, creando ulteriore scompiglio sull’isola. La mappa è infatti ora allagata e ad attenderci ci sono molteplici novità connesse. Epic Games ha presentato ai giocatori due trailer, come accade sempre, per introdurre i cambiamenti di Fortnite Stagione 3. Vediamo assieme tutto quello che è stato presentato.

Fortnite Stagione 3 | Trailer

Prima di tutto, abbiamo modo di vedere il classico trailer cinematico che presenta lo stile della Stagione 3. Il filmato mette in mostra le novità più visibili della nuova season, come la presenza di molteplici aree acquatiche, l’introduzione di Aquaman in versione Jason Momoa (l’attore che ha interpretato il personaggio negli ultimi anni), insieme ad elementi già scoperti dai dataminer come gli squali. Potete vedere il filmato qui sotto.

Fortnite Stagione 3 | Battle Pass

La parte più interessante della presentazione, però, è legata al trailer dedicato al Battle Pass, o Pass Battaglia se preferite. Durante Fortnite Stagione 3 il Pass Battaglia ci darà accesso, come sempre, a una serie di cosmetici aggiuntivi: l’acquisto sblocca immediatamente le nuove skin Fade e Ocean. Il costume di Aquaman (probabilmente presente in varie versioni, anche basandoci sul trailer) sarà invece rilasciato più avanti nel corso della stagione, ha spiegato Epic Games.

La lobby del Pass Battaglia

Il Battle Pass avrà ovviamente una sua lobby, che potete vedere qui sotto, con tanto di HUD, come condiviso dal noto leaker HYPEX. L’immagine ci permette di vedere bene anche tutti i vari personaggi che faranno da sfondi a Fortnite Stagione, Aquaman compreso.

Il Battle Pass di Fortnite Stagione 3 introduce però anche una nuova feature chiamata “Buil-A-Brella”, la quale permette ai giocatori di creare un proprio ombrello unico. Come potete vedere nel trailer qui sotto e nelle immagini che abbiamo incluso nella notizia, le possibilità sembrano essere veramente molteplici.

Il trailer ci permette anche di vedere l’isola con una buona angolazione dall’alto: questo ci permette di affermare che una buona fetta dell’isola è sommersa e che le aree che conoscevamo sono ora ben diverse. La descrizione ufficiale di Epic Games riporta le seguenti parole, in traduzione: “L’isola è stata allagata, ci sono nuove aree da esplorare, i Predoni da affrontare e… squali da cavalcare? Dovrai sopravvivere a molto più che alla Tempesta. Adattati alla nuova vita acquatica sull’isola. E guardati le spalle!”

I Predoni (Marauders, in originale) sono una nuova meccanica di gameplay. Questi personaggi possono arrivare sull’Isola di Fortnite Stagione 3 all’improvviso durante le partite e aggiungere sfide/scontri extra, che metteranno alla prova le nostre capacità di sopravvivenza.

Fortnite 13.00: tutte le novità dell’aggiornamento

Come sempre, Epic Games non ha rilasciato una patch note ufficiale, quindi prima di scoprire tutti i dettagli tecnici sui cambiamenti avvenuti ad armi e oggetti dovremo attendere che videogiocatori e dataminer indaghino su Fortnite Stagione 3. Vediamo subito le prime novità scoperte tramite leak.

Nuova mappa

Tramite un leak è già stata scoperta la nuova mappa dell’aggiornamento di Fortnite 13.00. L’immagine poco sotto ci permette di confermare che molteplici aree dell’isola sono ora sommerse dall’acqua e che, in pratica, l’area di gioco del battle royale è divenuta un arcipelago. Anche se molteplici location siano sopravvissute all’evento catastrofico che ha colpito la mappa, possiamo vedere anche nuove aree con nuovi nomi, create per la Stagione 3. Abbiamo ad esempio:

The Fortilla, in basso a sinistra

Rickety Rig, poco a destra di The Fortilla

The Authority, che ha preso il posto dell’Agenzia

Catty Corner, a sud-est, nella zona più elevata della mappa

Possiamo inoltre vedere l’area The Authority (ex-Agenzia) in video, tramite un leak di Kleinmike. Ecco un breve filmato che mostra cosa è accaduto dopo la distruzione dell’area centrale della mappa di Fortnite.

Pare inoltre che l’acqua non ricoprirà l’isola in modo regolare, ma ci saranno vari stadi di inondazione. Potete vedere le varie fasi nelle immagini condivise da un altro leaker, VastBlast.

Nuove armi

Arriveranno ovviamente nuove armi e alcune di queste sono già state scoperte dai dataminer. Come potete vedere dal tweet di HYPEX, noto leaker, ci sono molteplici nuove bocche da fuoco. Troveremo ad esempio:

Charge Shortgun in sei livelli di rarità, con quella massima rinominata “Kit’s Charge Shotgun”

in sei livelli di rarità, con quella massima rinominata “Kit’s Charge Shotgun” Ocean’s Burst Assault Rifle : un “fucile versatile che ricompensa una mira precisa e può sparare piccole raffiche”

: un “fucile versatile che ricompensa una mira precisa e può sparare piccole raffiche” Kit’s Shockwave Launcher: un lanciagranate

Inoltre ci sarà un nuovo oggetto da lancio all’interno di Fortnite 13.00, una specie di molotov sotto forma di barattolo pieno di lucciole. Possiamo vedere l’immagine di anteprima nel tweet qui sotto.

Skin, costumi e tutti gli elementi cosmetici

Hypex ci fa anche dono di un elenco completo di cosmetici dell’aggiornamento di Fortnite 13.00. Possiamo trovare skin, coperture, picconi, spray, nuovi paracadute, emote/balli e tanto altro. Ecco i dettagli nel tweet.

Oltre agli oggetti, possiamo vedere tramite un comodo filmato anche tutte le nuove emote, eseguite dal modello di Aquaman. Ecco un video condiviso sempre da Hypex tramite Twittier.

Nuovi oggetti consumabili

Oltre agli elementi cosmetici e alle armi, non mancheranno nuovi oggetti da usare in gioco, come i consumabili di cura. L’aggiornamento di Fortnite 13.00 introdurrà ad esempio nuovi vegetali, come mais, lattuga, funghi blu e peperoni. Eccoli nel tweet di Hypex.