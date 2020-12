Fortnite Stagione 5: qualcuno ha già raggiunto il livello 300

Proprio questa mattina Fortnite ha dato il benvenuto alla tanto attesa Stagione 5. Il nuovo corposo aggiornamento ha introdotto diverse migliorie oltre a novità che sicuramente faranno felici tutti gli appassionati del battle royale targato Epic Games. Potete leggere tutte le informazioni dettagliate a questo indirizzo. Purtroppo, sono bastati pochi minuti dal rilascio dell’avvenimento che alcuni utenti hanno subito scoperto un grave glitch del titolo grazie al quale è possibile ottenere punti exp. infiniti.

Grazie a questo trucchetto infatti alcuni giocatori hanno raggiunto in poco tempo il livello 300 su Fortnite. Su Youtube è già apparso un video dettagliato che spiega in modo preciso i passi per raggiungere tale level up. Per chi non lo sapesse, basterà arrivare ad un determinato punto della mappa (a nord di Pantano Palpitante). A questo punto vi basterà semplicemente entrare ed uscire dall’area, questo vi farà guadagnare ben 8000 punti exp ogni volta che ripeterete il processo. In ogni caso, qui di seguito vi lasceremo un video dettagliato.

Talmente semplice che si fa fatica a credere, si tratta assolutamente di una svista da parte dei programmatori. Svista che però ha portato diversi utenti a completare il battle pass in tempi record. Grazie a tutto questo, gli appassionati hanno così scoperto quali saranno gli stili aggiuntivi che si potranno ottenere superando il livello 100. Alla scrittura di tale notizia, gli sviluppatori hanno già rimediato e quindi non è più possibile usufruire del trucchetto. Fortuna o sfortuna? Riteniamo che utilizzare un glitch non sia mai un bene, quindi auguriamo in bocca al lupo a tutti per il futuro raggiungimento del level cap in Fortnite.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questo glitch? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Fortnite Stagione 5.