Fortnite Stagione 7: primo teaser e data di lancio

In mancanza di un nuovo corposo aggiornamento, nel corso di questa settimana la community di Fortnite si sta concentrando molto sui numerosi rumor e sulle prime anticipazioni relative all’ormai sempre più imminente Stagione 7. I dataminer sono riusciti a svelare con largo anticipo quello che sembra essere il tema portante della nuova stagione, ovvero gli Ufo, e proprio ieri alcuni appassionati hanno avuto dei primi incontri del terzo tipo con questi misteriosi extraterrestri.

Ora non solo i soliti dataminer hanno portato a galla un ennesima scoperta inerente alla Stagione 7, ma stiamo cominciando a ricevere anche le prime informazioni relative al lancio di questa nuova “fase” di Fortnite. La più recente scoperta riguardo alla nuova settima stagione ci porta sotto gli occhi quello che sembra essere il primo teaser, all’interno del quale troviamo anche la data di lancio di questa nuova stagione. Gli Ufo sembrano essere confermati, come il rilascio di questa stagione in tempi molto brevi, ovvero il prossimo 8 giugno.

Sarà quindi martedì il giorno designato, come accade ormai da diverso tempo con l’immissione di tutti i nuovi aggiornamenti da parte di Epic Games. Non sappiamo se il tutto verrà accompagnato da un nuovo evento di fine/inizio stagione, o se il passaggio verrà effettuato con una serie di aggiornamenti nel tempo. Di sicuro i dataminer riusciranno a scovare con largo anticipo qualche altra informazione scavando all’interno dei file di gioco.

Il teaser al momento ci dice ben poco altro, ma sia il mood che la dicitura “stanno arrivando” va a confermare quanto avevamo già pronosticato nei giorni precedente: gli extraterrestri avranno un ruolo di primaria importanza all’interno di questa nuova settima stagione di Fortnite Capitolo 2.