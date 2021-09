Fortnite Stagione 8 Al Cubo: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Dopo lo scoppiettante evento di ieri sera, finalmente ci siamo, Fortnite si apre ad una nuova era con la Stagione 8. Di solito, quando passiamo da una stagione all’altra il primo aggiornamento è sempre quello con più cambiamenti radicali e dopo la distruzione della mappa con l’ultimo evento sappiamo già che ci saranno grossi cambiamenti e nuove tematizzazioni all’interno dell’isola del battle royale, ma c’è anche dell’altro.

Fortnite Stagione 8: tutte le novità

La nuova mappa

È sicuramente uno dei primi cambiamento che cade all’occhio dei giocatori, soprattutto se conoscono il noto battle royale ormai da diversi anni. Dopo l’evento catastrofico della scorsa serata, ecco come si presenta la mappa della Stagione 8 di Fortnite che ha come nuova tematica il ViceVerso.

Arrivano i simbionti

Una delle grandi novità in arrivo con il primo aggiornamento della Stagion 8 di Fortnite riguarda i simbionti della Marvel. Sia Venom che il più sanguinoso Carnage saranno capaci di portare tutta la loro malignità all’interno del noto titolo.

Nuove armi dal ViceVerso

Non esiste alcun nuovo aggiornamento, sia grosso che più piccolino, senza che Epic Games aggiunga nel noto battle royale tutta una serie di nuove armi. Nella Stagione 8 i giocatori dovranno combattere contro i mostri del Cubo, i quali, una volta sconfitti, lasceranno a terra delle nuove armi speciali come il Fucile ViceVerso e la mitragliatrice ViceVerso.

Oltre a queste novità, in giro per la mappa sono ora si possono trovare delle torrette utilizzabili per difendersi, e ritorneranno anche armi e gadget già visti come per esempio il Fucile di Precisione e la Fiocina.

Cubi ovunque

Dopo l’evento di ieri sera, la mappa di Fortnite è ora disseminata di cubi. Questi oggetti hanno un effetto sull’ambiente circostante a dir poco corrosivo. Sorprendentemente, parte della tecnologia della nave andata distrutta è ancora funzionante, e i tunnel antigravitazionali possono trasportare gruppi di persone nei loop.

Schede Punti

Un’altra novità sono le Schede Punti. Ogni giocatore ne riceverà una appena accederà per la prima volta nella Stagione 8 di Fortnite. Grazie a queste schede potrete collaborare con i vari NPC portando a termine varie missioni per scoprire cosa sta succedendo nella struttura della Kevolution o per indagare sull’OI.

Queste le maggiori novità che il nuovo aggiornamento di Fortnite aggiunge al gioco, ma Epic Games, come al solito, ha aggiusta anche alcuni bug minori presenti nelle varie modalità di gioco.