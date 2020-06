Fortnite Capitolo 2: giocatori infastiditi per la lunghezza eccessiva delle stagioni

Sono passati otto mesi dal lancio dell’ormai infinita stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite e i giocatori del famosissimo Battle Royale di Epic Games si stanno lamentando parecchio su un grande difetto che sta palesando il gioco negli ultimi tempi: la lunghezza eccessiva delle stagioni. L’inizio della terza stagione era previsto inizialmente per il 4 giugno e, successivamente, è stato rinviato all’11 giugno 2020. Come se non bastasse, a seguito delle prioritarie e delicate vicende che stanno affliggendo gli Stati Uniti, la stagione 3 è stata ulteriormente rinviata al 17 giugno.

Ciò contribuisce ad ingigantire la percezione degli utenti di Fortnite che avvertono le stagioni del Capitolo 2 come eccessivamente lunghe. Confrontando i dati, relativi alle precedenti stagioni, si evince che la loro durata non ha mai superato gli 84 giorni – durata effettiva della Stagione 9 – e non è mai scesa al di sotto dei 49 giorni – durata complessiva della Stagione 1. Considerando che la Stagione 1 del Capitolo 2 è durata 128 giorni e la stagione attuale del Capitolo 2 è attiva da 112 giorni, la percezione di malcontento generale dei giocatori di Fortnite è assolutamente comprensibile, visto che mediamente le stagioni duravano una settantina di giorni.

È vero che continuano ad uscire nuove sfide e, addirittura, alcuni eventi sul gioco – come il concerto tenuto da Travis Scott – hanno riscosso un notevole successo. Ma non è piacevole continuare a giocare ad eventi che, dalla durata di due, massimo tre mesi, ora risultano concretamente infiniti. Come se non bastasse, i giocatori si sono lamentati anche per la carenza di nuovi contenuti. E se è pur vero che con il lancio del Capitolo 2, Epic Games ha introdotto una nuova mappa di gioco, bisogna anche ammettere che poi questa nuova grande mappa non è stata più modificata, in alcun modo.

L’auspicio è che le lamentele dei giocatori si plachino, in vista del lancio della Stagione 3, prevista per il prossimo 17 giugno 2020 – salvo ulteriori imprevisti. Si attendono novità che oramai sono attese da troppo tempo. Al momento, Fortnite è il Battle Royale più giocato al mondo, ma questo primato va comunque difeso da parte degli sviluppatori, visto che la pazienza e la fiducia dei suoi utenti, in qualità di videogiocatori, non può essere illimitata.