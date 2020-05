Fortnite: torna Star Wars per il 4 maggio, ecco i dettagli

May the 4th be with you! È il quattro maggio, ovvero il giorno di Star Wars. Gli appassionati di Guerre Stellari vogliono festeggiare la giornata e possono farlo in più modi, anche tramite Fortnite, il battle royale di Epic Games. L’isola di Fortnite ha già ospitato in passato vari eventi a tema Star Wars e ora i vari contenuti creati per l’occasione tornano disponibili.

Fino al 5 maggio sarà possibile utilizzare le spade laser: potremo optare per quella verde di Luke Skywalker, quella viola di Mace Windu, quella blu di Rey o per quella rossa con elsa laser di Kylo Ren. Ovviamente non mancheranno le skin più apprezzate, i dorsi decorativi e le emote a tema Star Wars, e “molto altro ancora” come ci dice Epic Games stessa tramite il sito ufficiale.

Le skin di Rey, Kylo Ren e di Sith Trooper sono disponibili nel negozio di Fortnite; troverete anche l’emote del Lato Oscuro della Forza, oltre a due bundle che includono molteplici oggetti unici. Avete quindi fino a domani per poter recuperare tutti gli oggetti che vi interessano.

Oltre al ritorno di Star Wars, l’isola di Fortnite ha accolto molteplici novità tramite l’aggiornamento 12.50, non molti giorni fa. Con il rimando dell’inizio della Stagione 3, qualsiasi novità è gradita dai fan. Epic Games ha introdotto Papaya, una nuova modalità con una nuova mappa dedicata.

Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Epic Games in quest’ultimo periodo? Vi sta convincendo? Recupererete qualche oggetto a tema Star Wars o avevate già fatto man bassa di tutti i contenuti a tema all’epoca del loro primo rilascio?