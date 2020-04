Fortnite 12.50: Starter Pack e Booster XP in arrivo nel negozio oggetti, secondo un leak

Dopo aver mostrato anticipatamente le Sfide della Settimana 11 e 12 in arrivo su Fortnite Battaglia Reale, i dataminer hanno rivelato altri preziosi dettagli arrivati in seguito all’aggiornamento 12.50. Due interessanti modalità a tempo dovrebbero sbarcare sul battle royale di Epic Games molto presto, e probabilmente saranno accompagnate dall’arrivo di un’inedita e speciale mappa di gioco chiamata Papaya. Oltre a tutto ciò però, i dataminer hanno svelato anche la presenza di un nuovo Starter Pack e di alcuni Booster XP.

Secondo i leak arrivati in queste ore, dunque, il debutto dei contenuti in questione sarebbe imminente, con il negozio oggetti che sarà quindi pronto ad arricchirsi con un nuovo outfit, il quale proporrà ancora una volta un personaggio femminile. Lo Starter Pack in questione includerà la skin Yellowjacket con tanto di strumento da raccolta abbinato a un pacchetto da 600 V-Buck.

XP Boosts will be available in the Item Shop very soon. pic.twitter.com/AL4bUXUV9u — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) April 29, 2020

Per il momento non si hanno informazioni dettagliate riguardanti il giorno dell’uscita del bundle nel negozio oggetti di Fortnite, ma molto probabilmente non si farà attendere per molto tempo e siamo perlopiù sicuri che sarà disponibile ad un prezzo di 4,99 euro (uguale al costo degli altri starter pack).

Novità ancora più interessante è rappresentata dal probabile arrivo dei Booster XP, anch’essi in arrivo all’interno del negozio oggetti. Se le informazioni dei dataminer si riveleranno essere vere, i giocatori potranno presto acquistare alcuni gettoni utili per velocizzare l’accumulo di punti esperienza al fine di aumentare il proprio livello del Pass Battaglia, sbloccando così speciali ricompense. Da non dimenticare inoltre la loro utilità per raggiungere il livello 350: con il loro utilizzo infatti, i giocatori potranno scalare più rapidamente di livello ottenendo più facilmente le skin in versione oro.

Prima di lasciarci, vi ricordiamo nuovamente che le informazioni contenute in questa news sono relative ai leak dei dataminer, e non sono state per il momento ufficializzate da Epic Games. In ogni caso, vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le prossime novità in arrivo su Fortnite.