Fortnite: stasera si terrà La Fine, l’evento finale della Stagione 10

Stasera la Stagione 10 di Fortnite giungerà alla sua sua conclusione con l'evento La Fine che aprirà la strada alla Stagione 11

Dopo settimane, se non mesi, di attesa è finalmente arrivato il giorno tanto atteso da milioni di giocatori di Fortnite. Stasera si terrà infatti nel celebre battle-royale di Epic Games un evento che si preannuncia come epocale e che promette di sconvolgere l’intero titolo. L’appuntamento è fissato per oggi, 13 ottobre 2019, alle ore 20:00 italiane.

Per l’occasione il celebre publisher ha deciso di dare un nome particolarmente altisonante al tutto: l’evento conclusivo della tanto controversa Stagione 10 di Fortnite prenderà infatti il nome di La Fine e, secondo quanto riportato da diverse e numerose discrezioni, promette di cambiare radicalmente l’intera ed iconica mappa di gioco del titolo.

Difficile, se non impossibile, pronosticare esattamente cosa succederà stasera ma, in base a quanto raccontato da Epic Games all’interno del titolo in queste settimane, a quanto pare si andrà a delineare la conclusione definitiva di tutte le vicende accadute nel battle royale a partire dal lancio del razzo avvenuto nell’oramai lontanissima Stagione 5.

A Magazzino Muffito sorge ora un’altra arma analoga e, a quanto pare, il Visitatore sta cercando in tutti modi di salvarsi e salvare il mondo dal loop temporale che ha attanagliato Fortnite negli ultimi mesi. Per saperne di più basterà quindi attendere ancora qualche ora e osservare cosa Epic Games ha escogitato questa volta per il proprio titolo dei record.

Che ne pensate di questa notizia e dell’evento La Fine? Quali sono le vostre teorie a riguardo, secondo voi cosa succederà a Fortnite e alla mappa di gioco del titolo? Raccontateci le vostre opinioni a riguardo direttamente nei commenti!