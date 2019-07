Fortnite: lo streamer Dr Lupo è una delle 25 persone più influenti di internet secondo il Time

Dr Lupo, famoso streamer di Fortnite, è diventato una delle persone più influenti su internet al mondo, secondo il Time: ecco perché.

Per il quinto anno, il Time ha stilato la classifica delle 25 persone più influenti su Internet. La lista, non numerata, è stata creata valutando l’impatto globale sui social media e sulla capacità di attirare l’attenzione delle news quotidiane. All’interno di questo gruppo di persone troviamo grandi nomi come Ariana Grande, Donald Trump, gli studenti ispirati da Greta Thunberg e Dr Lupo, streamer di Fortnite.

Dr Lupo, nome d’arte di Benjamin Lupo, è uno dei più famosi streamer al mondo. Come altri grandi nomi, Dr Lupo è salito alla ribalta per le grandi cifre guadagnate tramite gli stream (fino a 50.000 dollari all’ora), ma non è questo il motivo che ha spinto il Time a inserirlo nella lista dei più influenti.

So, I was named one of the 25 most influential people on the internet by @TIME. Holy crap. ❤️💜https://t.co/PFKJcwDNcP — DrLupo (@DrLupo) July 16, 2019

Dr Lupo è stato premiato sopratutto per la sua estrema generosità. A luglio, lo streamer di Fortnite ha raccolto 920.000 dollari in circa quattro ore: la cifra è andata in beneficenza al St. Jude Children’s Research Hospital. Lo scorso anno, a dicembre, aveva già donato ben 600.000 dollari, ottenuti con una live della durata di 24 ore.

La lista delle persone più influenti su internet è poi composta da: Lil Nas X, Alexandria Ocasio-Cortez, Donald Trump, BTS, Rahaf Mohammed, Ariana Grande, The School Strikers, Liza Koshy, Brian Kolfage, James Charles, il principe Harry e Meghan Markle, Germán Garmendia, Cardi B, Chris Godfrey, Carlos Maza, Zhang Dayi, JoJo Siwa, Ben Shapiro, Emma Chamberlain, i protestanti di Hong Kong, Yashar Ali, Jameela Jamil, Ady Barkan e Jada Pinkett Smith. Diteci, siete d’accordo con il Time, oppure pensate che i raggiungimenti di Dr Lupo non sono poi così incredibili?