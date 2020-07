Fortnite: svelate in anticipo le sfide delle settimane 6 e 7

Oggi è stato il giorno dell’aggiornamento 13.30 di Fortnite, con il quale Epic Games ha inserito nel proprio gioco di successo alcune novità dopo una pausa estiva. Come accade ormai sempre più spesso, arrivati a questo punto della settimana i dataminer hanno già svelato in anticipo quelle che saranno le nuove sfide settimanali per i prossimi 14 giorni che verranno inserite a breve nel titolo battle royale.

Come al solito, al momento conosciamo solamente il nome di queste nuove sfide e per capire come completarle bisognerà attendere che il tutto venga inserito all’interno di Fortnite. C’è da dire però, che i nomi scelti da Epic per le sfide settimanali sono sempre molto esplicativi e lasciano sempre poco spazio all’immaginazione o alle speculazioni, per questo possiamo già immaginare cosa servirà fare per completare alcune di queste nuove sfide.

Prima di tutto, partiamo con il riportare quelle che sono le sfide della settimana 6 di Fortnite Stagione 3:

Infliggi danni a Pozzo Traballante

Eliminazioni a Parco Pacifico

Atterra all’Autorità e finisci fra i migliori 25

Rifornisci un veicolo al Gattogrill

Prendi un’arma a Capanna Catasta

Cerca forzieri (al momento sfida placeholder)

Cerca forzieri (al momento sfida placeholder)

Cerca le scatole di munizioni a Borgo Bislacco

Cerca forzieri a Lago Languido

Passiamo ora a dare un’occhiata alle sfide della settimana 7 che verranno inserite tra circa quattordici giorni:

Cerca dei forzieri a Corso Commercio

Ottieni salute o scudi da Pantano Palpitante

Raccogli anelli fluttuanti a Foresta Frignante

Trova gomitoli a Gattogrill

Raccogli pietra da Rapide a Riposo

Elimina giocatori (al momento sfida placeholder)

Elimina giocatori (al momento sfida placeholder)

Cerca scatole di munizioni a Parco Pacifico

Eliminazioni a Sabbie Sudate

