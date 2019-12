Fortnite è il gioco più scaricato su Switch: ecco la classifica completa

Con la fine dell’anno stiamo tutti tirando le somme di quanto raggiunto durante gli ultimi dodici mesi. Anche Nintendo ha deciso di rivelarci i dati legato al proprio shop digitale, normalmente ignoti. Senza sorprendere nessuno, è stato svelato che il gioco più scaricato è stato Fortnite.

Vediamo però la classifica completa dei primi venticinque giochi più scaricati dall’eShop di Nintendo Switch:

Fortnite Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Cuphead Untitled Goose Game Pokémon Spada Fire Emblem: Three Houses NBA 2K19 New Super Mario Bros. U Deluxe Dragon Ball FighterZ Pokémon Scudo Super Mario Maker 2 Overcooked! 2 Hollow Knight The Legend of Zelda: Link’s Awakening Luigi’s Mansion 3 Cadence of Hyrule Super Mario Party Final Fantasy VII Dragon Ball Xenoverse 2 Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Undertale Crypt of the NecroDancer Warframe Mortal Kombat 11

La classifica presenta tutte le grandi esclusive Switch realizzate da Nintendo, su tutte l’amatissimo Super Smash Bros. Ultimate. Non mancano anche grandi titoli di terze parti, come il già citato Fortnite, Minecraft ed NBA 2K19. Molto interessante notare che Nintendo Switch si rivela una console amata dagli appassionati del mondo indie: Cuphead e Untitle Goose Game, rispettivamente quarto e quinto, dimostrano come tale mercato sia in ottima salute.

Ovviamente, le vendite digitali dei giochi AAA tendono a essere percentuale inferiori su Switch rispetto ad altre console per il fatto che il device Nintendo ha una memoria limitata e quindi molti optano per le versioni fisiche: non si pensi che Cuphead abbia venduto più di Pokémon Spada.

Diteci, cosa ne pensate di questa classifica? Rispetta i vostri acquisti digitali? Anche voi avete scaricato Fortnite?