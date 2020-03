Fortnite: Tfue spiega perché si rifiuta di giocare con il controller

Nelle ultime giornate vi abbiamo informato delle notizie relative al probabile trasferimento dalla Florida alla Virginia del celebre streamer Tfue. Una decisione che pare stia facendo discutere molta gente: il ragazzo, infatti, ha pensato seriamente all’ipotesi di trasferirsi per risolvere la questione dovuta alla latenza, che a suo dire è il motivo principale degli ultimi risultati negativi nella Fortnite World Cup.

Recentemente il pro-gamer pare abbiamo cambiato discussione, passando a parlare delle migliori periferiche da gioco da utilizzare per ottenere un “vantaggio” su Fortnite Battaglia Reale. Il ragazzo ha confermato nuovamente che il controller è il migliore strumento da gioco per competere ad alti livelli sul battle royale di Epic Games, spiegandoci inoltre perché si rifiuta di utilizzarlo.

In effetti, giocare con un controller può garantire una maggiore precisione grazie alla presenza della mira assistita. Altro vantaggio può essere considerato il cosiddetto “enemy tracking”, che ci consente di vedere il movimento dei nemici dietro le costruzioni. Queste piccole aggiunte garantiscono un interessante margine di vantaggio per un pro player come Tfue.

Ma perché allora il ragazzo si rifiuta di utilizzarlo preferendo mouse e tastiera? La risposta l’ha data lui stesso in diretta, durante uno dei suoi recenti streaming: “Il futuro del gaming sarà mouse e tastiera. Ovviamente penso che il controller sia superiore, su Fortnite Capitolo 2, ma non voglio mettermi a fare pratica solo per questo gioco, se capite cosa intendo. Piuttosto vorrei un ping basso, un campo di battaglia con le stesse condizioni, mouse e tastiera alla mano, per me e per il mio avversario”. Il ragazzo ha quindi giustificato la sua decisione affermando di non voler adattarsi all’utilizzo di questa periferica per un solo gioco, rischiando di perdere il feeling raggiunto con tastiera e mouse, da lui considerati come il “futuro del gaming”.

E voi cosa ne pensate dell’utilizzo del controller su Fortnite? Preferite quest’ultimo, o come Tfue, preferite giocare con mouse e tastiera? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.