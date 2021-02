Fortnite: Thanos avrà un ruolo anche nella Stagione 5?

Come ben sapranno gli appassionati di Fortnite, la Stagione 5 è sicuramente quella con più collaborazioni. In questi mesi ne abbiamo viste a bizzeffe, siamo passati dai classici con i supereroi Marvel e DC per poi passare a quelle delle squadra dei maggiori campionati europei, tra cui la Serie A. Un recente leak che sta spopolando ultimamente sul web vedrebbe il ritorno di un popolare nemico dell’universo creato da Stan Lee: stiamo parlando ovviamente di Thanos.

A trovare questa indiscrezione sarebbe il noto dataminer Mang0e il quale ha riportato sul proprio profilo Twitter ufficiale una nuova animazione per una skin extra large maschile. Si presuppone che sia quindi del noto villain Marvel per il semplice fatto che si tratterebbe dell’unico personaggio di quel tipo presente nel battle royale targato Epic Games. Rimane comunque assolutamente plausibile che possa essere di un altro non ancora rivelato, ma tutte le attenzioni in questo momento sono rivolte a lui.

Ricorderete infatti che Thanos è stato parte del primo evento in collaborazione con Marvel per la creazione di un crossover per sponsorizzare il film Infinity War. Era presente infatti il Guanto dell’infinito il quale permetteva di trasformarsi proprio nel cattivo visto nel recente lungometraggio. Thanos è uno dei personaggi più amati dagli appassionati di Fortnite e non, e che quindi non sarebbe poi così assurdo vederlo tornare sotto forma di skin. Insomma, nonostante se ne parli ricordiamo a tutti che si tratta di una mera speculazione e che al momento non c’è nulla di ufficiale, vedremo quindi prossimamente se il team lo aggiungerà effettivamente.

An animation for an Extra Large Male skin was added in 15.40. Oddly enough though, the only XL male skin that currently exists is Thanos. pic.twitter.com/RlE5qQL49F — Mang0e | Fortnite Dataminer (@Mang0e_) February 18, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Vorreste la skin di Thanos in Fortnite? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il battle royale free-to-play targato Epic Games.