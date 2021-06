Fortnite: Thanos sta per tornare, e ha tutte le Gemme dell’Infinito

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

La Stagione 7 di Fortnite, che si concluderà il 12 settembre 2021, sta regalando parecchie sorprese: dalla storia (che ruota attorno all’invasione aliena) fino a piacevoli aggiunte come Rick e Morty. Inoltre, con l’arrivo degli alieni, sono apparse sull’isola anche due nuove aree: POIs Believer Beach e Corny Complex che prendono il posto di Sweaty Sands e Colossal Crops. Ciononostante, si vocifera anche il ritorno di un personaggio molto apprezzato dalla community del battle royale di Epic Games: il temibile Thanos! Perciò, non fatevi trovare a corto di V-Bucks.

Ebbene, l’account Twitter ufficiale del gioco ha twittato: “È ineluttabile…“, arricchendo il tutto con i colori delle Gemme dell’Infinito. L’Eterno dovrebbe tornare sotto forma di skin, accompagnata dall’evento Thanos Cup in cui, i giocatori più abili, potranno dilettarsi per ottenere alti punteggi. Ciò significa che potranno ottenere gratuitamente la skin del noto villain (o, in caso di insuccesso, acquistarla). Purtroppo, non è ancora stata mostrata un’immagine della nuova skin, ma non tarderemo ad aggiornarvi a riguardo.

Qui di seguito, vi riportiamo una breve sinossi della storia della Stagione 7: “Dopo un esplosivo attacco iniziale, un misterioso esercito alieno sta invadendo l’isola. Agli ordine della dottoressa Slone, l’Ordine Immaginario si è assunto il compito di respingerli. Nel caos della battaglia, scoprirai i personaggi che hanno accolto gli alieni, quelli che li affrontano e altri che preferiscono continuare a pescare. Le sorti dell’isola sono in ballo“.