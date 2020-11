Fortnite: The Mandalorian tra le nuove skin, c’è anche Baby Yoda

Sono diversi giorni che Epic Games i vari dataminer stanno lanciando indizi sempre più concreti sull’evento finale della Stagione attuale di Fortnite. Questo significa che tra non molto tempo avremo anche le prime informazioni su quello che ci attenderà durante la prossima Stagione 5. Mentre abbiamo già una data e un orario per l’evento di Galactus, la nuova stagione del titolo Epic ha ancora diversi misteri.

Quello che è trapelato in rete questo pomeriggio però, sembra darci una prima conferma dei contenuti che attenderanno i giocatori di Fortnite durante la Stagione 5. Come al solito sono i dataminer i primi a far fare il giro del web a queste novità, come per esempio l’arrivo di una nuova Skin tutta dedicata alla serie TV The Mandalorian. Come è possibile vedere nell’immagine postata su Twitter però, c’è anche una sorpresa in più.

The Mandalorian will be a Fortnite skin. Does this mean, after all this time, we're finally getting a Baby Yoda back bling? Via: @VastBlastt pic.twitter.com/tvoKKJKQTe — Fortnite News (@FortniteINTEL) November 24, 2020

Come è possibile vedere nell’immagine pubblicata anche dall’account di Fortnite News, di fianco a Manco è presente anche il personaggio del Bambino, o come è conosciuto online Baby Yoda. Stando a diversi utenti che hanno notato la presenza del dolcissimo ma anche tremendo alieno verde, all’interno della skin proposta il Bambino non sarà altro che lo Zaino da abbinare alla skin di The Mandaloria.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni, ma data l’estrema precisione che hanno da sempre i dataminer del gioco targatop Epic Games, non ci vorrà molto prima che l’arrivo di questa nuova skin diventi ufficiale. Cosa ne pensate di questa novità in arrivo su Fortnite? Credere che dopo una stagione incentrata sui personaggi Marvel, ora toccherà a Star Wars? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento nella sezione dedicata.

