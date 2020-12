Fortnite: timelapse preannuncia l’arrivo di Galactus sull’isola

Manca poco, giusto qualche ora, e gli appassionati di Fortnite potranno finalmente assistere ad un nuovo evento di fine stagione all’interno del titolo Epic Games. La quarta stagione che sta per volgere al termine, è stata una delle più ricche e sorprendenti da quando il battle royale si è evoluto ormai circa un anno fa. Il crossover con gli eroi Marvel non poteva avere un finale migliore se non con un combattimento contro Galactus.

Il Divoratore di mondi si abbatterà sull’isola di Fortnite proprio questa sera, quando alle ore 22:00 (orario italiano) partirà il nuovo grande evento in game. In attesa del grande momento però, gli appassionati del titolo Epic stanno regalando alla community una serie di contenuti davvero notevoli. Tra gli ultimi, spicca un video timelapse che ci mostra come, durante il passare dell’intera quarta stagione, Galactus si è approcciato sempre più all’isola del battle royale.

A timelapse of Galactus' arrival on the Fortnite map from @Simply511 pic.twitter.com/801WjMrCcK — Fortnite News (@FortniteINTEL) December 1, 2020

Il risultato è davvero fantastico, e ci permette di vedere in modo molto concreto come in questi ultimi mesi di Stagione 4 il Divoratore di Mondi si sia approcciato sempre più all’isola del titolo. Ovviamente le intenzioni del villain non sembrano per nulla benevoli, e stando ai primi indizi apparsi sul web, sembra proprio che la mappa di gioco che ha accompagnato i giocatori per tutto questo tempo stia per trovarsi di fronte ad un cataclisma senza precedenti.

Ormai mancano poche ore, e potremo finalmente scoprire cosa ha in serbo Epic Games in questo evento finale della Stagione 4 tematizzata Marvel. Cosa ne pensate di questo bellissimo timelapse proposto da un utente della community di Fortnite? Cosa vi aspettate dell’evento di questa sera? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.

