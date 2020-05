Fortnite: Tenet di Christopher Nolan verrà presentato in esclusiva

Fortnite, il battle-royale di Epic Games, si è caratterizzato, nell’ultimo periodo, per gli eventi esclusivi organizzati nel gioco come i vari concerti tenutisi sinora, ma inaspettatamente è stato appena annunciato che stanotte ci sarà la premiere esclusiva di Tenet, il prossimo film del celebre regista e sceneggatore Chris Nolan. L’evento si terrà a partire dalle 2:00 di mattina di domani, 22 maggio 2020, e prenderà luogo nella modalità party royale di Fortnite.

L’annuncio riguardante l’evento esclusivo di Fortnite arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale del titolo che, tramite un post, ha comunicato la data e l’ora d’inizio della prima mondiale del trailer di Tenet. Nel tweet si legge che il video verrà mostrato sul grande schermo nella modalità party royale di Fortnite all’inizio di ogni ora a partire dalle 2:00 di mattina, quindi alle 3:00, alle 4:00 e così via. Verrà mostrato un filmato promozionale per il prossimo film del pluripremiato regista Chris Nolan, che ha concepito pellicole del calibro di Interstellar e Inception, e a quanto pare, almeno inizialmente, sarà disponibile esclusivamente su Fortnite.

Grab a front row seat in Party Royale for a world premiere!

Catch the latest trailer for Christopher Nolan’s @TENETFilm at the top of every hour on the big screen starting at 8 PM ET.

ʇnO sunᴚ ǝɯı⊥ ǝɹoɟǝq ʇı ǝǝS pic.twitter.com/ZiNfxaRQ7U

— Fortnite (@FortniteGame) May 21, 2020