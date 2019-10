Fortnite è primo trending topic nel mondo e secondo in Italia su Twitter

La fine della Stagione 10 di Fortnite viene seguita anche su Twitter. Il gioco è primo negli argomenti di tendenza a livello mondiale e secondo in Italia.

Sono bastati pochi minuti per far diventare l’evento conclusivo della Stagione 10 di Fortnite argomento di tendenza su Twitter. Al momento in cui scriviamo l’hashtag #fortnite è infatti primo a livello mondiale e secondo in Italia. Migliaia, se non milioni di utenti, che si stanno quindi ritrovando sul social network per ingannare l’attesa, mentre l’oramai celebre buco nero resta su innumerevoli monitor. Sullo sfondo il mistero di cos’è successo alla mappa e di tutte le novità che accompagneranno il futuro di Fortnite.

Nel frattempo gli utenti ingannano quindi l’attesa come possono: c’è chi offre 500 dollari alle prime dieci persone che condivideranno il proprio messaggio, chi sfodera gli intramontabili meme di Spongebob o quelli più recenti di Joker e chi invece scherza sul fatto che in realtà Epic abbia deciso di chiudere i server. Qualche buontempone sta inoltre prendendo di mira i vari streamer a causa del crash di Twitch, invitandoli “a trovarsi un vero lavoro”.

Ma all’evento di Fortnite non hanno partecipato solo i singoli utenti. Anche gli account ufficiali di compagnie come Nintendo of America hanno condiviso la diretta del buco nero. Una menzione a parte meritano infine le cosiddette bufale, con decine e decine di video diffusi su Twitter che mostrano qualcosa apparire dal buco nero, per poi in realtà rivelarsi fake. Data l’attesa per l’evento è facile cadere in inganno ed è altrettanto semplice ingannare i numerosi ed incauti utenti.

Oltre che su Twitter e Twitch, con la piattaforma che ha registrato problemi ai server insieme al PSN di Sony e all’Epic Games Store, la diretta dell’evento è stata seguita da milioni di utenti anche su altre piattaforme, quali YouTube e Fortnite stesso.