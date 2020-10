Fortnite: come trovare la casa nascosta sul lago di Tony Stark

Tra le molte nuove sfide della settimana 7 di Fortnite Stagione 4, una delle più interessanti ruota attorno a delle particolari location legate al personaggio di Tony Stark/Iron Man. L’uomo d’acciaio rappresentativo degli Avengers, è solamente uno dei molteplici supereroi Marvel che sono stati inseriti nella nuova stagione del titolo targato Epic Games, e come tutti i nuovi personaggi sta ricevendo molte attenzioni da parte del team e dei giocatori.

Per trovare la casa nascosta nei pressi del lago non servirà fare sforzi eccessivi, un po’ come accade nella maggior parte delle sfide settimanali proposte da Epic Games. La prima cosa da fare è individuare la posizione in cui dovrete atterrare a inizio partita. Non sarà molto complesso e la mappa dell’isola di Fortnite in questo caso vi saprà dare una grossa mano, facendovi intuire di iniziare le vostre ricerche dalla zona delle Stark Industries.

La casa nascosta di Tony Stark non è tanto distante dalle Stark Industries. Vi basterà infatti, muovervi verso il lago in direzione di nord-est per imbattervi nella zona d’interesse per completare questa sfida. La casa è molto visibile e non potete sbagliarvi. Una volta raggiunta l’abitazione, potete mettervi alla ricerca di un grande cespuglio che si trova nella parte posteriore della casa. Giunti a questo punto non vi resta che attraversare il cespuglio e abbattere la porta in ferro che si trova dietro per scovare il laboratorio segreto di Tony Stark. Così facendo avrete completato la sfida e otterrete 25.000 PE.

Con queste sfida settimanale completata sarete a un passo dal completamento dei contenuti proposti da Epic Games per questa stagione tutta a tema Marvel. Come state trovando l’avanzamento di questa quarta stagione di Fortnite?

