Fortnite: ecco dove si trovano tutte le monete PE della settimana 10

Con l’arrivo di una nuova settimana, Fortnite si arricchisce con diverse nuove sfide. La settimana 10 è sicuramente una di quelle più interessanti da tempo per gli appassionati del popolarissimo titolo di Epic Games, con l’evento Astronomical dedicato al rapper americano Travis Scott. Questa però, non è l’unica attività che coinvolgerà i giocatori e la mappa della modalità Battaglia Reale che si è rimpolpata con nuove Monete PE.

Le monete multiple di questa decima settimana sono contraddistinte da 3 colori diversi; verde, blu e viola, questo è stato fatto per differenziarle come rarità e valore. La moneta dorata invece sarà singola e, ovviamente, la più difficile e remunerativa in termini di punti esperienza da trovare. Per dare una mano ai giocatori nella raccolta delle monete, lo Youtuber WarbyGaming ha pubblicato un video riassuntivo con tutte le posizioni delle Monete PE.

Le monete PE verdi inserite all’interno della mappa di Fortnite sono 12 e forniscono ai giocatori comuqnue un buon numero di punti esperienza. Per quanto riguarda quelle blu saranno quattro e riusciranno a far salire di livello più di un giocatore che si metterà alla loro ricerca. Le Monete PE viola invece vanno raccolte con attenzione, dato che quest’ultime si frantumeranno dividendosi in diversi pezzi.

Infine arriviamo alla moneta d’oro, la più rara di questa sfida della settimana 10. Questa moneta darà ai giocatori che la troveranno una marea di punti esperienza. Sembra che gli appassionati di Fortnite dovranno girare in lungo e in largo per la mappa di gioco per raccogliere le nuove monete PE e ottenere diversi punti esperienza. Cosa ne pensate delle sfide della settimana 10?