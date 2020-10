Fortnite: il trucco per viaggiare nell’intera isola con un solo salto

Fortnite Stagione 4 sta diventando estremamente nota all’interno della community per le sue strane strategie di gioco. I giocatori più casual potrebbero non essere a conoscenza di tutte le strategie – che, ammettiamolo, sono al limite del glitch/bug – del battle royale, ma gli esperti sanno bene che possono usare elementi come il para-cadute per compiere grandi salti. Ora, però, SypherPK ci mostra come viaggiare per l’intera isola con un solo salto!

Fortnite | Viaggia per l’intera isola con un solo salto

PypherPK, nome d’arte di Ali Hassan, è un noto streamer e YouTuber che ha messo in mostra questa nuova strategia insieme a suo fratello minore, JuniorPK. I due hanno usato la strategia dei para-cadute già nota, ma aggiungendoci una piccola modifica: gli artigli di Wolverine, ottenuti sconfiggendo l’eroe.

La strategia base

Prima di tutto, vediamo la strategia base usata con i para-cadute, sommata ai guanti di Iron Man, all’interno di Fortnite Stagione 4 Battaglia Reale, che permette di eseguire salti molto lunghi, ma non certo ampi come l’intera isola.

Quick little Iron Man trickshot submission from @Antzsr pic.twitter.com/0aKPihIPTQ — Fortnite News (@FortniteINTEL) October 7, 2020

La strategia con gli artigli di Wolverine e i Guanti di Iron Man

La strategia di SypherPK è un’evoluzione di quella mostrata qui sopra. Sono infatti necessari i Guanti di Iron Man e in aggiunta anche gli artigli di Wolverine. Come sapete, infatti, gli artigli di Wolverine danno ai giocatori un aumento di velocità quando usati. Questo significa che se si utilizzano i guanti di Iron Man, poi si passa agli artigli di Wolverine e si attiva il potenziamento alla velocità, atterrando sui para-cadute, il salto conseguente è molto più ampio di quanto immaginiate.

Potete vedere il video di quanto conseguito dallo streamer qui sotto.

Nel video potete vedere che partendo da Brughiere Brumose, nell’angolo sud-est, SypherPK è riuscito a raggiungere Castello Corallino in un singolo salto. Sarebbe probabilmente andato anche oltre se non avesse impattato con una scogliera.

Con un singolo salto, quindi, Sypher è stato in grado di viaggiare per l’intera isola di Fortnite Stagione 4 Battaglia Reale.

È una strategia utile?

La domanda chiaramente è se questa strategia sia utile e facilmente applicabile. La risposta è che no, probabilmente non lo è. In una sola partita è necessario sconfiggere Wolverine e Iron Man per ottenerne gli equipaggiamenti. SypherPK, non a caso, si è avvalso dell’aiuto del fratello per portare a termine l’impresa.

Inoltre, anche ammesso che uno riesca a occuparsi di entrambi da solo in tempi accettabili, c’è da domandarsi perché mai dovrebbe volere saltare in un punto molto lontano dell’isola, considerando che probabilmente si tratta di una zona invasa dalla Tempesta.

Gli amanti dei trucchi, però, si divertiranno a ripetere quanto fatto da SypherPK e, magari, useranno queste conoscenze per inventarsi una strategia simile ma più utile per il gioco vero e proprio.

Diteci, cosa ne pensate di questo strano mix di abilità degli eroi Marvel di Fortnite Stagione 4?