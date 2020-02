Fortnite: ultimi teaser prima della Stagione 2, appaiono gomitoli e topi

Manca veramente poco all’arrivo della Stagione 2 di Fortnite, il battle royale di Epic Games. Per ora non abbiamo un’idea precisa di quello che dobbiamo aspettarci, se non che il tema portante sarà l’oro. Secondo i fan, potrebbe trattarsi di un nuovo materiale di costruzione e/o di potenziamento delle armi. Per ora si tratta solo di speculazioni, certo, ma fino al primo pomeriggio (quando si attiverà il primo update della Stagione 2), non avremo altro se non questo.

Nelle ultime ore prima dell’arrivo della Stagione 2, Epic Games ha continuato a rilasciare nuovi teaser. Ora, abbiamo la “serie 3” completa. Dopo aver scoperto un busto d’oro e vari esplosivi, ora è il turno dei gatti e dei topi. Come potete vedere sotto, infatti, il più recente teaser mostra la testa di un gatto dal taglio cartoon. Un teaser precedente mostra anche dei gomitoli e delle granate-topo nascoste al loro interno: è una sorta di trappola? Un nuovo oggetto da lancio?

Declassifeowied

Subject Appearance == ████

Last Seen Location = ████

FN.CH02.S02

022020 pic.twitter.com/kT0E2W0HVO — Fortnite (@FortniteGame) February 20, 2020

Anche le scritte del tweet non ci dicono molto. Declassifeowied richiama il verso del gatto scritto all’inglese, mentre FN CH02 S02 e 022020 sono ancora una volta la data di uscita e la stagione in arrivo. I testi interni all’immagine rimandano ancora al concetto delle “9 vite” dei gatti. Sullo sfondo troviamo anche una serie di linee e punti: capirne il significato senza un contesto più preciso, però, è alquanto complesso.

Fortunatamente non dovremo attendere troppo per poter scoprire di cosa si tratta. Epic Games ha già annunciato che a breve i server saranno in manutenzione per l’introduzione del nuovo aggiornamento dedicato alla Stagione 2. Speriamo che gli appassionati rimangano colpiti da quanto ha in serbo per loro il team di sviluppo.