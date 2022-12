Se fan incrollabili di Fortnite siete nel posto giusto. A partire dalla giornata di oggi (13 dicembre 2022) i giocatori più ardimentosi e affamati di gloria avranno la possibilità di cimentarsi in una nuova sfida che promette anche un immenso premio in denaro.

Stiamo parlando della Sfida sopravvivenza MrBeast’s Extreme, in cui il punteggio più alto raggiunto dal giocatore più abile equivarrà un riconoscimento che va ben oltre le skin e gli accessori acquistabili nello shop del gioco, equivalente a 1 milione di dollari. Le iscrizioni sono aperte dalla giornata del 13 dicembre fino al 17, giorno in cui partirà tutto quanto (questa nuova sfida di Fortnite inizia, precisamente parlando, alle 18:00 per concludersi alle 21:00, ora italiana).

Per chiunque fosse interessato ad iscriversi v’informiamo che la Sfida sopravvivenza MrBeast’s Extreme sarà accessibile, alla data e ora designate, dalla sezione Competizioni Fortnite, muovendosi verso Scoperta. Una volta iscritti, al suo termine la vostra partita con il punteggio migliore verrà utilizzata per calcolare il piazzamento con tutti gli altri iscritti alla sfida.

Pur trattandosi di un’iniziativa aperta a tutti gli appassionati di Fortnite, ci sono comunque alcune regole da rispettare in fase d’ingresso. L’età minima per partecipare è stata fissata dai 13 anni in su. Inoltre se inferiore alla soglia della maggiore età, considerata tale nel paese di appartenenza, bisognerà accompagnare il tutto con il permesso di un genitore/tutore legale.

Inoltre, in funzione del punteggio e di un calcolo cristallino delle proprie azioni in game, i partecipanti dovranno confermare la propria 2FA attivata e verificata sull’account Epic Games, e avere un livello carriera 15 o superiore.

Non dubitiamo del fatto che questo nuovo evento solleverà nuove voci e lamentele nei confronti di Fortnite (un esempio di ciò lo abbiamo con gli ultimi richiami in tribunale da alcuni genitori disperati per i propri bambini). Resta comunque affascinante notare come negli anni il titolo si sia ramificato così tanto all’interno della nostra società da diventarne quasi un elemento inalienabile (ricorderete anche la faccenda conil giocatore dei mondiali di calcio inglese super appassionato).