Fortnite update 10.20: tutte le novità dell’aggiornamento

L'aggiornamento contenuto numero uno dell'update 10.20 di Fortnite è finalmente disponibile: ecco tutte le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo...

Anche questa settimana si aggiorna Fortnite, il battle royale di Epic Games. Ora, è il momento dell’aggiornamento contenuto numero uno dell’update 10.20. La scorsa settimana abbiamo visto l’introduzione di molte novità, mentre quest’oggi le aggiunte non sono numerose (come tipico di ogni “aggiornamento contenuto”) ma non per questo sono di scarsa importanza. Vediamo insieme quali sono le novità dell’update 10.20 di Fortnite per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Per quanto riguarda la Battaglia Reale, è stata aggiunta la già chiacchierata Trappola Folgoratore, ovvero un oggetto da lancio che crea una trappola che infligge danni su entrambi i lati di un pezzo da costruzione. All’impatto con il terreno l’oggetto costruisce automaticamente un muro e crea una trappola che fa danno 50.

Inoltre è stata reintrodotta l’Isola Fluttuante che può essere raggiunta tramite il suo vortice a bassa gravità: sull’isola troverete il motel; due location del passato sono tornate in un solo colpo.

Per quanto riguarda la Modalità Creativa, invece, abbiamo il Prefabbricato Prigione, Laboratorio della Latrina e tre nuove Gallerie: Prigione, Laboratorio della Latrina e Oggetti generici C.

Passando invece a Salva il Mondo, dovremo aiutare Craskshot a raggiungere la Stazione Radio per trasmettere la sua Canzone dell’estate. Inoltre è stata introdotta la pistola Mix scatenato che spara scariche soniche che trafiggono gli avversari.

Come sempre, ci sono stati alcuni miglioramenti minori al gioco: potete trovare i dettagli a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate delle novità di questo update di Fortnite? Vi convincono, oppure attendete qualcosa di più corposo?