Fortnite, cosa aspettarsi dall’aggiornamento v12.40?

L’aggiornamento di Fortnite alla versione 12.40 dev’essere ancora annunciato al momento della stesura di questo articolo, ma la schedule di aggiornamento della Stagione 2 è sempre stata precisa come un orologio svizzero. Epic Games è solita rilasciare un aggiornamento ogni due settimane, e di solito aggiunge nuovi contenuti o una manutenzione tramite una patch tra un aggiornamento e l’altro.

Stiamo aspettando un annuncio ufficiale da parte di Epic a momenti, in origine atteso tra le 8 e le 10 odierne, orario in cui di solito i server vanno offline per consentire l’aggiornamento agli sviluppatori, per cui vi terremo informati non appena avremo novità in merito. Se tutto questo non dovesse avvenire oggi, vorrà dire che quanto menzionato verrà applicato la prossima settimana. Ma cosa dobbiamo aspettarci, nello specifico, dalla versione 12.40? Nel prossimo update, sono attesi, oltre ai soliti fix di bug, i giocatori desiderano di ricevere ulteriori dettagli sul Dispositivo Doomsday, assieme ad una nuova arma trapelata dai file di gioco, dedicata alla distruzione dei Choppa.

Oltre questo, non c’è da aspettarsi notevoli cambiamenti in Fortnite: tuttavia, assieme alla mappa che sta lentamente cambiando, potremmo ricevere novità riguardo al Dispositivo Doomsday, o Dispositivo dell’Apocalisse che dir si voglia. A partire dalla versione 12.30, alcuni giocatori hanno iniziato a notare una sorta di botole sparse nei corsi d’acqua attorno all’Agenzia, assieme ad altri leak trapelati dai file di gioco. Si sospetta che si tratti di silos missilistici, bunker, tunnel o cose del genere, tutte ricollegabili ad un evento di fine stagione, in ogni caso.

Fortnite si aggiornerà alle versioni 12.41 e 12.50 nelle prossime due settimane, prima della fine della Stagione 2. Questo significa che, molto probabilmente, non sarà possibile comprendere lo scopo del Dispositivo a breve, sebbene Midas, che sembra essere l’artefice di tutto, potrebbe ancora aggiungere qualche piccolo dettaglio al Dispositivo nell’aggiornamento v12.40. Pare, dunque, che la possibilità di un evento di fine Stagione si stia concretizzando: molti giocatori speculano sul fatto che la mappa sarà distrutta e riportata alla versione precedente, di Fortnite Capitolo 1, ma Epic Games come al solito è molto enigmatica sulla storia del suo battle royale, lasciando libera interpretazione ai giocatori.