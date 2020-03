Fortnite: la mira assistita sarà rimossa con il nuovo Update?

Dopo la sfida finale della Settimana 4, è previsto un nuovo aggiornamento per Fortnite Capitolo 2. L’Update in questione è il 12.20, già disponibile. A breve, quindi i server del celebre battle Royale di Epic Games andranno offline per la fase di manutenzione, dopodiché l’intera infrastruttura tornerà online con tanto di changelog ufficiale.

Nelle ultime settimane Epic Games aveva annunciato il suo intento di rimuovere la mira assistita insieme ai comandi legacy, con tanto di conto alla rovescia lanciato alcuni giorni fa, terminato però con un nulla di fatto. Queste modifiche sono richieste a gran voce da molti utenti PC, in quanto facilitano la vita di chi gioca utilizzando un classico gamepad su console.

Attualmente lo schema di controllo Legacy e la mira assistita sono ancora utilizzabili su Fortnite, nonostante le critiche di pro player dal calibro di Ali “Myth” Kabbani e Turner “Tfue” Tenney. I giocatori in questione hanno espresso tutto il loro malcontento per la presenza di questa feature: Tfue ha dichiarato che il sistema aiuta veramente troppo i giocatori su console, mentre Myth gli ha risposto invitandolo a non lamentarsi per non alimentare le classiche polemiche contro i giocatori PC.

Non è chiaro se la tanto contestata mira assistita sarà finalmente rimossa dal gioco. Dovremo quindi dotarci di pazienza e attendere la pubblicazione del changelog ufficiale da parte di Epic Games. E voi cosa ne pensate della mira assistita? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo inoltre a seguire le nostre pagine per tutte le eventuali prossime notizie relative a Fortnite.