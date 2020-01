Fortnite: in USA diventa uno sport praticato nelle scuole

Risulta ormai innegabile, Fortnite, la creatura di Epic Games è uno dei prodotti mediatici più popolari di sempre. Grazie all’essenza capillare del titolo, è riuscito a raggiungere vette inimmaginabili solamente qualche anno fa, quando il titolo era ancora nelle sue fasi inziali. Da oggi, Epic Games ha stretto una collaborazione con PlayVS per portare all’interno delle scuole superiori e nei college statunitensi il primo campionato competitivo di Fortnite.

Grazie a questa partnership PlayVS avrà l’opportunità di organizzare in tutta libertà tornei e campionati con le licenze ufficiali di Fortnite, e di promuovere l’esport all’interno delle scuole americane. Tutto questo verrà proposto con una formula che è molto simile a quella con cui vengono promossi all’interno degli istituti anche gli sport tradizionali come per esempio: il basket, il calcio o il football americano.

I campionati che verranno proposti saranno in Duo, e le scuole che vi parteciperanno verranno inserite all’interno di una lega con sei Conference che comprenderanno le aree: Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska e Hawaii. Per quanto riguarda i college invece, saranno riuniti tutti sotto un unica conference che comprenderà il paese nella sua totalità.

La consa interessante è che tramite la gestione dei tornei completamente affidata a PlayVS, ci sarà la possibilità di accedere a tutte le statistiche delle squadre e dei giocatori, con la possibilità di mettersi in mostra per essere notati poi dagli organizzatori dei circuiti professionistici. Cosa ne pensate di questa nuova partnership tra Fortnite e PlayVS?