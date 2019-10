Fortnite: i V-Bucks sono ora acquistabili anche nei negozi

La vendità dei V-Bucks, la celebre valuta in game di Fortnite, sbarca anche nei negozi, prima in USA e poi nel resto del mondo

Come ben saprete Fortnite, il battle royale campione di incassi di Epic Games, è un titolo assolutamente free-to-play che macina milioni e milioni grazie ad una politica di microtransazioni abbastanza decisa ma, fortunatamente, che non sfocia assolutamente mai nel pay-to-win.

In Fortnite è infatti possibile comprare tramite i V-Bucks, valuta in game ottenibile quasi esclusivamente con moneta reale, una lunga serie di oggetti come skin, zainetti, balletti e molto altro ancora.

Finally, Fortnite is releasing V-Bucks gift cards to select US retailers. Also, select retailers in the US, UK, France, and Germany will include a gift code for an in-game Merry Mint Pickaxe free with any purchase of an officially licensed Fortnite product like a figure or NERF. pic.twitter.com/2UFe3zTZuH — Fortnite News (@FortniteBR) October 25, 2019

Se fino ad oggi era però possible mettere le mani su grandi quantità di V-Bucks solo tramite pagamenti con carta di credito, a breve le cose cambieranno, con la celebre valuta che sarà disponibile anche in alcuni negozi tramite delle classiche gift-card.

Fino ad oggi sono emersi diversi tagli, pari a 10-25-40-100 dollari, per un corrispettivo di, rispettivamente, 1000-2800-5000-13500 V-Bucks. Più si spende, insomma, più valuta in-game si riceve in proporzione. Tali gift card sono già da ora disponibili negli USA ma molto probabilmente tale possibilità verrà presto espansa anche in altri stati, tra cui anche, con ogni possibilità, anche il nostro.

Da sottolineare, inoltre, diversi negozi in Inghilterra, Francia, Germania e USA stiano regalando un codice per un particolare piccone a chiunque compri un prodotto del merchandise di Fortnite. Che Epic Games abbia intrapreso quindi anche tale strada, con degli oggetti estetici esclusivi per tali occasioni?

Che ne pensate di questa notizia, le gift-card di Fortnite vi salveranno questo Natale dall’annosa ricerca di un regalo per qualche vostro conoscente o non siete particolarmente interessati a quest’opportunità? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!