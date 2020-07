Fortnite: velocità, danni e nuovi dettagli sulle automobili

L’update 13.30 è stato ormai rilasciato da qualche giorno all’interno di Fortnite e tra le diverse novità non possiamo non sottolineare la mancanza delle automobili; funzionalità chiacchierata da settimane che sembrava doveva debuttare proprio in questo aggiornamento. Al posto dei veicoli però sono apparse sulla mappa una serie di nuove Stazioni di Servizio che presumibilmente serviranno per immettere del carburante nelle auto.

Sebbene le automobili non siano ancora presenti in Fortnite, alcuni dataminer sono riusciti a scovare molteplici informazioni sul funzionamento e le nuove meccaniche che verranno introdotte nel gioco insieme alle vetture. Prima di tutto viene svelato che le auto saranno utili per raccogliere delle risorse metalliche ma non solo, bisognerà fare attenzione alla guida dato che i veicoli saranno dotati di una quantità di vita e possono esplodere arrecando danno ai giocatori.

(2/3)

–Max speed will be around 28-45 (could change based on car type).

–Vehicles will have around 500 health.

–You can eject from a vehicle after being hit for 50 damage.

–Hitting a player will impulse them.

–You can refuel using the Gas Pumps and/or the Petrol Jerrycans. — VastBlast – Fortnite Leaks (@VastBlastt) July 22, 2020

Oltre a poter fare le classiche sgommate con l’utilizzo del freno a mano, le automobili in Fortnite potranno raggiungere la velocità massima di 28/45 Kh stando al diverso tipo di auto che si troverà in giro sull’isola. Questi nuovi veicoli inoltre avranno anche una “vita” di 500 HP e una volta scesi a zero potranno esplodere procurando del danno ai giocatori. Un altro modo per prendere danno sarà quello di espellere il personaggio con il veicolo in corsa, e ciò costerà ben 50 HP di danno.

Come al solito i dataminer di Fortnite sono riusciti a scoprire in anticipo quelle che saranno alcune delle novità che verranno introdotte prossimamente. Al momento Epic non ha ancora dichiarato quando verranno aggiunte le macchine, ma stando al numero di informazioni che stanno uscendo il rilascio molto vicino. Cosa ne pensate di questi nuovi dettagli sulle auto in Fortnite?

