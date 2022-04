La modalità creativa di Fortnite permette agli utenti e ai content creator di poter creare le proprie mappe e i propri ambienti di gioco. Tra alcuni esperimenti più riusciti ed altri no, solitamente le mappe vengono condivise tramite social network e popolari forum/board come Reddit. Ed è proprio da quest’ultima che arriva la creazione di cui vogliamo parlarvi oggi, che è dedicata ad una delle sitcom animate più popolari di sempre.

Come avete potuto intuire dal titolo, infatti, un utente di Fortnite ha creato una riproduzione abbastanza fedele di South Park. No, non del cartone: con tutti i luoghi che abbiamo avuto modo di vedere nella sitcom statunitense una lavorazione del genere avrebbe richiesto decisamente fin troppo tempo. L’utente in questione si è limitato semplicemente a sviluppare una versione dell’omonima città, che include i luoghi più iconici che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso di questi tantissimi anni in cui le avventure di Kyle, Cartman, Stan e Kenny sono andate in onda.

Pur essendo un lavoro molto basilare, anche a livello di modellazione, la mappa rappresenta sicuramente un ottimo modo per provare qualcosa di diverso. Attualmente il nuovo playground è disponibile in due modalità diverse: Zone Wars e Gun Game. Potete dare uno sguardo alla mappa grazie al video poco più in basso, e vi raccomandiamo di appuntarvi i codici nel caso voleste giocarci con qualche amico o anche solamente provarla.

Il successo di Fortnite ha proiettato Epic Games direttamente nel futuro. Grazie al Battle Royale, infatti, lo sviluppatore e publisher è riuscito non solo a ritagliarsi un grande successo nel mondo dei videogiochi ben superiore rispetto a quello che aveva già accumulato, ma ha anche messo in piedi le basi per il suo metaverso. Metaverso che sta ricevendo tantissimi finanziamenti, tra cui quelli di Sony: trovate i dettagli in merito all’ultimo round di investimenti a questo indirizzo.